Ига Швьонтек мина трудно през Анна Калинская в САЩ

Ига Швьонтек доста трудно победи Анна Калинская със 7:6(2), 6:4 на Откритото първенство на САЩ по тенис, предава БТА. Полякинята губеше с 1:5 в първия сет и спаси четири сетбола в осмия гейм, за да обърне развоя на мача и спечели първия сет след тайбрек.



Рускинята, поставена под номер 29, затрудни сериозно шампионката от "Уимбълдън" и във втория сет, но Швьонтек отново запази хладнокръвие и приключи двубоя след 6:4.



Двубоят бе изпълнен с общо 67 непредизвикани грешки и девет пробива и единствено шампионският манталитет на Швьонтек в ключовите моменти ѝ помогна да извоюва победата. Победата изстрелва Швьонтек на осминафиналите за пета поредна година в Ню Йорк, където ще се изправи срещу 13-тата поставена Екатерина Александрова, която надигра Лаура Зигемунд с 6:0, 6:1.

Осмата в схемата Аманда Анисимова (САЩ) също продължава напред след победа над Жаклин Кристиан (Румъния) с 6:4, 4:6, 6:2.