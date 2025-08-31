Новини
Ига Швьонтек мина трудно през Анна Калинская в САЩ

31 Август, 2025 12:40 464 3

В мача имаше 67 непредизвикани грешки

Ига Швьонтек мина трудно през Анна Калинская в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Ига Швьонтек доста трудно победи Анна Калинская със 7:6(2), 6:4 на Откритото първенство на САЩ по тенис, предава БТА. Полякинята губеше с 1:5 в първия сет и спаси четири сетбола в осмия гейм, за да обърне развоя на мача и спечели първия сет след тайбрек.

Рускинята, поставена под номер 29, затрудни сериозно шампионката от "Уимбълдън" и във втория сет, но Швьонтек отново запази хладнокръвие и приключи двубоя след 6:4.

Двубоят бе изпълнен с общо 67 непредизвикани грешки и девет пробива и единствено шампионският манталитет на Швьонтек в ключовите моменти ѝ помогна да извоюва победата. Победата изстрелва Швьонтек на осминафиналите за пета поредна година в Ню Йорк, където ще се изправи срещу 13-тата поставена Екатерина Александрова, която надигра Лаура Зигемунд с 6:0, 6:1.

Осмата в схемата Аманда Анисимова (САЩ) също продължава напред след победа над Жаклин Кристиан (Румъния) с 6:4, 4:6, 6:2.


  • 1 Червената шапчица

    0 0 Отговор
    И двете състезателки имат нередовен месечен цикъл. Мъка, голяма мъка... А за зрителите - изтезание е да гледат такъв бездарен тенис...

    12:49 31.08.2025

  • 2 Червената шапчица

    0 0 Отговор
    Основен спонсор в спорта - Здрав дух в здраво тяло --- ASICS – съкращение от латинския израз „Anima sana in corpore sano“, който в превод означава „Здрав дух в здраво тяло“. В град Кобе е построен спортен научноизследователски институт за изучаване и проектиране на спортни обувки

    12:52 31.08.2025

  • 3 Червената шапчица

    0 0 Отговор
    Анна Курникова се е преродила в Анна Калинская...

    12:54 31.08.2025

Новини по спортове:
