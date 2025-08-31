Никол Шерцингер пак се показа…(ВИДЕО)

Никол Шерцингер, бивша половинка на нашия Григор Димитров, пак разгорещи социалните мрежи, предава gong.bg. Певицата сподели в Instagram видео от плажа, където позира в бански костюм под жаркото слънце.
Макар романтичната ѝ връзка с най-добрия български тенисист да остана в миналото, звездата продължава да бъде сред най-коментираните личности – както с музикалните си изяви, така и с провокативните си публикации онлайн.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Почти перфектна
Коментиран от #4
14:11 31.08.2025
2 Пич
14:19 31.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хахаха
До коментар #1 от "Почти перфектна":Тича сякаш ще се наа.а всеки момент и отива в морето да свърши голямата работа...
14:35 31.08.2025
5 Ловец на калинки
Аз съм навит да ловя калинки дори по...камъните...
14:44 31.08.2025
6 Сексолог
14:51 31.08.2025
7 Анонимен
14:55 31.08.2025