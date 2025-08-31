Новини
Никол Шерцингер пак се показа…(ВИДЕО)

31 Август, 2025 14:00 1 234 7

  • никол-
  • шерцингер-
  • григор димитров-
  • тенис-
  • гадже

Бившата на Гришо напомни за горещото си тяло

Никол Шерцингер пак се показа…(ВИДЕО) - 1
Снимка: Официална страница на Никол Шерцингер в Инстаграм
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Никол Шерцингер, бивша половинка на нашия Григор Димитров, пак разгорещи социалните мрежи, предава gong.bg. Певицата сподели в Instagram видео от плажа, където позира в бански костюм под жаркото слънце.

Макар романтичната ѝ връзка с най-добрия български тенисист да остана в миналото, звездата продължава да бъде сред най-коментираните личности – както с музикалните си изяви, така и с провокативните си публикации онлайн.





САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Почти перфектна

    9 0 Отговор
    За годините си изглежда фантастично, но малко странно тича ;).

    Коментиран от #4

    14:11 31.08.2025

  • 2 Пич

    5 0 Отговор
    И мойто тяло е горещо , защото почти изгорях по плажовете ! Оказвам си бърза помощ с питиета !

    14:19 31.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Почти перфектна":

    Тича сякаш ще се наа.а всеки момент и отива в морето да свърши голямата работа...

    14:35 31.08.2025

  • 5 Ловец на калинки

    0 0 Отговор
    Мани я тая бре...
    Аз съм навит да ловя калинки дори по...камъните...

    14:44 31.08.2025

  • 6 Сексолог

    1 1 Отговор
    Бабичка - нимфоманка.

    14:51 31.08.2025

  • 7 Анонимен

    1 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    14:55 31.08.2025

