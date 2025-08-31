Новини
Спорт »
Световен футбол »
Милан натиска за Рабио

Милан натиска за Рабио

31 Август, 2025 16:44 319 0

  • рабио-
  • милан-
  • вероник-
  • аталанта

Пристигането на бившия играч на Ювентус може да отвори вратата за продажбата на Муса в Аталанта

Милан натиска за Рабио - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Милан ускорява преговорите за Адриен Рабио (вдясно). Включването на френския халф би позволило продажбата на Юнус Муса към Аталанта – но дали това е добра сделка за „росонерите“, или клубът има по-належащи приоритети, се пита авторитетното издание “La Gazzetta dello Sport”. Ръководството на „росонерите“ вярва, че е постигнало значителен напредък в разговорите. Разговорът с майката и агент на футболиста – Вероник, вчера е станал много по-интензивен след първите контакти от петък. Допълнителен знак за развитие е решението на Олимпик Марсилия да вземе под наем с опция за откупуване младия белгиец Артър Вермеерен от Лайпциг. С това попълнение напрежението около Рабио за марсилци вече не е толкова спешен проблем.

Въпреки това, спортният директор Бенатия е видимо раздразнен от поведението на французина и най-вече от неговия екип, който според него не му дава правилните съвети. Липсата на незабавни извинения след инцидента само е влошила отношенията. Така Рабио рискува да остане в Олимпик Марсилия в ролята на „отлъчен“, а при завръщане в отбора да се сблъска със сериозни трудности. Ситуация, която едва ли е идеална преди предстоящото световно първенство.

За Милан ключовият момент сега е да финализира личните условия с полузащитника, който в момента печели над 5 милиона евро нето на сезон. След това предстои постигане на споразумение с французите, които оценяват Рабио на около 15 милиона евро и не са склонни на отстъпки заради напрегнатата ситуация.


Италия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ