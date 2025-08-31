Милан натиска за Рабио

Милан ускорява преговорите за Адриен Рабио (вдясно). Включването на френския халф би позволило продажбата на Юнус Муса към Аталанта – но дали това е добра сделка за „росонерите“, или клубът има по-належащи приоритети, се пита авторитетното издание “La Gazzetta dello Sport”. Ръководството на „росонерите“ вярва, че е постигнало значителен напредък в разговорите. Разговорът с майката и агент на футболиста – Вероник, вчера е станал много по-интензивен след първите контакти от петък. Допълнителен знак за развитие е решението на Олимпик Марсилия да вземе под наем с опция за откупуване младия белгиец Артър Вермеерен от Лайпциг. С това попълнение напрежението около Рабио за марсилци вече не е толкова спешен проблем.



Въпреки това, спортният директор Бенатия е видимо раздразнен от поведението на французина и най-вече от неговия екип, който според него не му дава правилните съвети. Липсата на незабавни извинения след инцидента само е влошила отношенията. Така Рабио рискува да остане в Олимпик Марсилия в ролята на „отлъчен“, а при завръщане в отбора да се сблъска със сериозни трудности. Ситуация, която едва ли е идеална преди предстоящото световно първенство.

За Милан ключовият момент сега е да финализира личните условия с полузащитника, който в момента печели над 5 милиона евро нето на сезон. След това предстои постигане на споразумение с французите, които оценяват Рабио на около 15 милиона евро и не са склонни на отстъпки заради напрегнатата ситуация.