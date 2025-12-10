Новини
Аталанта победи Челси в Бергамо с 2:1

Аталанта победи Челси в Бергамо с 2:1

10 Декември, 2025 00:14

Бергамаските стигнаха до третата си поредна победа в този етап на състезанието

Аталанта победи Челси в Бергамо с 2:1 - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Аталанта победи Челси в Бергамо с 2:1 в двубой от от 6-ия кръг от основната фаза на Шампионска лига.

Бергамаските стигнаха до третата си поредна победа в този етап на състезанието и общо 4-та след обрат, след като до 55-ата минута изоставаха с 0:1.

С гол на бразилския нападател Жоао Педро в 25-ата минута Челси поведе. Асистенцията бе на Рийс Джеймс.

Първоначално попадението бе отменено заради засада, но след намеса на системата ВАР съдията промени решението си и го зачете.

Мачът в Бергамо стартира лошо за домакините, които трябваше да правят принудителна смяна още в 17-ата минута, след като Раул Беланова се контузи.

Малко след това гостите поведоха в резултата.

В 55-ата минута Джанлука Скамака изравни, като попадението бе изработено от Шарл Де Кетеларе.

В 83-ата минута именно Де Кетеларе вкара за крайното 2:1 за Аталанта.

Италианският тим е на 3-ото място във временното класиране, докато Челси е на 11-ото.

За отбора от Лондон това е 20-ра загуба в турнира, като тимът има и 3 успеха и 1 равенство.


Италия
