Аталанта победи Челси в Бергамо с 2:1 в двубой от от 6-ия кръг от основната фаза на Шампионска лига.
Бергамаските стигнаха до третата си поредна победа в този етап на състезанието и общо 4-та след обрат, след като до 55-ата минута изоставаха с 0:1.
С гол на бразилския нападател Жоао Педро в 25-ата минута Челси поведе. Асистенцията бе на Рийс Джеймс.
Първоначално попадението бе отменено заради засада, но след намеса на системата ВАР съдията промени решението си и го зачете.
Мачът в Бергамо стартира лошо за домакините, които трябваше да правят принудителна смяна още в 17-ата минута, след като Раул Беланова се контузи.
Малко след това гостите поведоха в резултата.
В 55-ата минута Джанлука Скамака изравни, като попадението бе изработено от Шарл Де Кетеларе.
В 83-ата минута именно Де Кетеларе вкара за крайното 2:1 за Аталанта.
Италианският тим е на 3-ото място във временното класиране, докато Челси е на 11-ото.
За отбора от Лондон това е 20-ра загуба в турнира, като тимът има и 3 успеха и 1 равенство.
10 Декември, 2025 00:14, обновена 10 Декември, 2025 00:17 326 0
