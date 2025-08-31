Новини
Спорт »
Бг футбол »
Арда и Берое направиха ефектно реми

Арда и Берое направиха ефектно реми

31 Август, 2025 19:27 439 0

  • арда-
  • берое-
  • футбол-
  • реми-
  • николов

Георги Николов вкара два гола за домакините

Арда и Берое направиха ефектно реми - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Арда и Берое направиха ефектно реми – 2:2, в мач от седмия кръг на efbet Лига, предава БТА. Арда и Берое изиграха изключително първо полувреме и отбелязаха цели четири гола. Гостите можеха да открият резултата още в 11-ата минута, когато отбраната на Арда загуби топката пред вратата. Тя попадна в Алберто Салидо, но той уцели десния страничен стълб на Анатолий Господинов. Вратарят на Арда бе преодолян за първи път в 30-ата минута. Карлос Алгара стреля от около 25 метра от статично положение и удари напречната греда, а Салидо бе точен на добавка с глава за 1:0. Кърджалии отговориха моментално и Георги Николов вкара на опразнената се разписа със силен шут след разбъркване в наказателното поле на гостите – 1:1.

Берое поведе отново в 43-ата минута, когато Салидо добави асистенция към попадението си. Той изведе Даниел Бодега - Нене зад гърба на отбраната на и той преодоля Господинов с втория гол, но отговорът на Арда отново бе светкавичен. Във втората минута на добавеното време Андре Шиняшики проби отдясно и качи топката на главата на Николов, който се разписа с лекота на далечна греда за 2:2.

Берое остана с човек по-малко в 57-ата минута, когато Викторио Вълков удар с глава Николов и бе изгонен от игра с втори жълт картон. Голмайсторът на Арда пък бе сменен. Кърджалии опитаха да натиснат и стигнаха удариха греда чрез Патрик Луан, но не успяха да преодолеят за трети път Артур Мота.

Първенство на България по футбол, мачове от седмия кръг на efbet Лига:
Септември - Локо 1929 (Сф) 1:0
Ботев (Вр) - Черно море 1:0
Монтана - Добруджа 1:0
Спартак (Вн) - Локо (Пд) 1:2
Славия – ЦСКА 2:2
Арда – Берое 2:2

Днес:
Левски - ЦСКА 1948 ( 19,15 часа, Диема спорт)
Лудогорец - Ботев (Пд) ( 21,30 часа, Диема спорт)


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ