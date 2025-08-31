Арда и Берое направиха ефектно реми – 2:2, в мач от седмия кръг на efbet Лига, предава БТА. Арда и Берое изиграха изключително първо полувреме и отбелязаха цели четири гола. Гостите можеха да открият резултата още в 11-ата минута, когато отбраната на Арда загуби топката пред вратата. Тя попадна в Алберто Салидо, но той уцели десния страничен стълб на Анатолий Господинов. Вратарят на Арда бе преодолян за първи път в 30-ата минута. Карлос Алгара стреля от около 25 метра от статично положение и удари напречната греда, а Салидо бе точен на добавка с глава за 1:0. Кърджалии отговориха моментално и Георги Николов вкара на опразнената се разписа със силен шут след разбъркване в наказателното поле на гостите – 1:1.



Берое поведе отново в 43-ата минута, когато Салидо добави асистенция към попадението си. Той изведе Даниел Бодега - Нене зад гърба на отбраната на и той преодоля Господинов с втория гол, но отговорът на Арда отново бе светкавичен. Във втората минута на добавеното време Андре Шиняшики проби отдясно и качи топката на главата на Николов, който се разписа с лекота на далечна греда за 2:2.



Берое остана с човек по-малко в 57-ата минута, когато Викторио Вълков удар с глава Николов и бе изгонен от игра с втори жълт картон. Голмайсторът на Арда пък бе сменен. Кърджалии опитаха да натиснат и стигнаха удариха греда чрез Патрик Луан, но не успяха да преодолеят за трети път Артур Мота.



Първенство на България по футбол, мачове от седмия кръг на efbet Лига:

Септември - Локо 1929 (Сф) 1:0

Ботев (Вр) - Черно море 1:0

Монтана - Добруджа 1:0

Спартак (Вн) - Локо (Пд) 1:2

Славия – ЦСКА 2:2

Арда – Берое 2:2



Днес:

Левски - ЦСКА 1948 ( 19,15 часа, Диема спорт)

Лудогорец - Ботев (Пд) ( 21,30 часа, Диема спорт)

