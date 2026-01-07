Новини
Омбудсманът сезира Асоциацията на банките за нарушения при обмяната на левове в евро

7 Януари, 2026 11:20 713 23

  • омбудсман-
  • велислава делчева-
  • обмяна-
  • евро

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Омбудсманът Велислава Делчева сезира председателя на Асоциацията на банките в България Петя Димитрова заради сигнали и появили се информации от граждани за проблеми при обмяната на банкноти и монети от левове в евро в търговските банки.

Сред посочените нередности са начисляване на такси, изискване за декларации за произход на средствата дори при суми под 1000 лева, ограничения за обмяна на суми, такси за броене на монети, липса на банкноти в евро и едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 лева на 100 евро.

„През първите 6 месеца от датата на въвеждане на еврото в Република България кредитните институции обменят безплатно, в неограничено количество банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс, като за суми над 30 000 лева на една трансакция кредитните институции обменят безплатно банкноти и монети от левове в евро след предварителна заявка от 3 работни дни“, подчертава Велислава Делчева.

Омбудсманът напомня, че законът допуска въвеждане на такси за услугата по обмяна едва след изтичането на този шестмесечен срок, като всякакви допълнителни условия или ограничения, въведени извън законовата рамка, са незаконосъобразни и недопустими.

В тази връзка Велислава Делчева обръща внимание и на прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари, чиито изисквания следва да се прилагат само и единствено в изрично предвидените от закона случаи.

С оглед защита на правата и законните интереси на гражданите в процеса на преход от лев към евро, омбудсманът настоява Асоциацията на банките в България да предприеме спешни проверки и действия, да анализира възникналите проблеми и да изрази ясна позиция относно спазването на Закона за въвеждане на еврото в Република България от всички банки – членове на асоциацията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Някой виждал ли е евро банкнота от 2025 г?

    Коментиран от #14

    11:21 07.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 честен ционист

    1 18 Отговор
    Банките са частни финансови институции. Услугите им вървят с такси за обслужване. Това е все едно държавата да раздаваше зимата безплатни зимни гуми и да задължаваше сервизите да ги сменят на хората без пари. Омбудсманката може да сезира арменския поп ако ще.

    Коментиран от #15

    11:22 07.01.2026

  • 4 Тая като е станала омбусман

    5 1 Отговор
    Е приела с поста че може да стане и министър председател на служебен кабинет. Както и другите в домовата книга.

    11:23 07.01.2026

  • 5 левронката хампърцумял

    8 1 Отговор
    местим го в съседния крачол

    11:23 07.01.2026

  • 6 куха лейка

    10 1 Отговор
    безполезна

    11:23 07.01.2026

  • 7 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    12 0 Отговор
    А защо не прокуратурата?
    Банките ще проверяват сами себе си?!
    Верно ли ще се самосанкционират и самонакажат?!
    Ама наистина ли?!

    Коментиран от #10

    11:24 07.01.2026

  • 8 преминаващ

    6 0 Отговор
    Ще глобяват банките с 500 лева за нарушението и готово.... Отчитаме дейност и свършена работа...

    11:26 07.01.2026

  • 9 Стига

    6 2 Отговор
    с тая абсолютно ненужна и безполезна стрина , струваща маса пари на българските данъкоплатци. Пари на вятъра !

    11:26 07.01.2026

  • 10 Лост

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Ами сигурно както Борисов в деня за прошка каза-"Прощавам ви.".

    11:28 07.01.2026

  • 11 браво на вели

    2 0 Отговор
    лъготейки скришом и повтаряйки как банките били честни и по селата и по градовете се измамиха стотици хора .

    11:29 07.01.2026

  • 12 € е сила!

    2 7 Отговор
    Копейките го съботират!

    11:30 07.01.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    1 5 Отговор
    Банките обменят без такси. Никой не е луд да си вкара таралеж в гащите. Тази стрина оправдава високата заплата, за безсмислена длъжност.

    Коментиран от #23

    11:31 07.01.2026

  • 14 Ко речи?

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А трябва ли?

    11:36 07.01.2026

  • 15 Сър Уинстън

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    До Циониста...
    Държавата е дала право на банките да раздават кредити буквално от нищото. Така че има право да ги задължи да правят буквално всичко. Когато се върне страият стандарт да раздават кредит само от привлечен капитал, тогава ще могат да поставят условия.

    Коментиран от #21

    11:37 07.01.2026

  • 16 пазате се от кухи банки измамници

    2 0 Отговор
    Уни кредит булбанк ония ден и днеска нямали за обменят 1200лева в евро и ми отказаха .Чакали зареждане с евро ма по-нагатък.....

    11:43 07.01.2026

  • 17 !?!?!?

    3 0 Отговор
    Защо не се пишат имената на некоректните банки.

    Коментиран от #19

    11:45 07.01.2026

  • 18 Банкоматите гълтат пари безследно

    4 0 Отговор
    Фирми вземат предплатени поръчки и те изчезват така да се каже в безвремието. Всичката Мара втасала в еврозоната да я натикват и в коалицията на желающите. Но то най накрая му писва на човек безкрая !

    11:52 07.01.2026

  • 19 Защото ако напиша на коя банка банкомата

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "!?!?!?":

    Ми глътна парите как мислиш имам ли шанс да си ги получа. Или коя фирма ми бави поръчката дали и нея ще я получа. Ние сме търпеливи но до едно време. Аз лично ще си отмъстя поименно на хората които м мотаят .

    11:56 07.01.2026

  • 20 Факт

    1 0 Отговор
    Прокуратура има ли!?

    11:56 07.01.2026

  • 21 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Сър Уинстън":

    Държавата е над всичко!

    11:58 07.01.2026

  • 22 Почвам да се питам

    2 0 Отговор
    Дали няма някаква информация че няма да влезем в Еврозоната защото има някаква пречка което няма да ме очуди. Всяко зло е за добро. Може би ще си запазим лева.

    12:04 07.01.2026

  • 23 Я у лево

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Данко Харсъзина":

    Я у лево бе Хайрсъзин" .Обменят в кеш,без такса,само ако си клиент ( имаш открита сметка) точно при тях.Или ако си откриеш сметка и парите ги вкараш на депозит.Иначе,ти искат и декларация от НАСА,че не си извъземен, включително удържат такса превалутиране,както го правеха преди Нова година .Медиите ни надуха главите три месеца,да не бързаме с обмяната,преди Нова година.Точно заради таксите.Как щели банките след 2 Януари,да обменят без никакви проблеми,без такси и условия.Да де,но почти всички,на който не си клиент,ти искат 3 бр.формуляр,който да изтеглиш от техен сайт.Там ,в банката да го попълниш задължително+ такса,дори за суми под 2 хиляди евро.Ти си евтин трол!Ако всичко е точно,хората няма да си го изсмучат от пръстите.

    12:04 07.01.2026

