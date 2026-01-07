Омбудсманът сезира Асоциацията на банките за нарушения при обмяната на левове в евро

Омбудсманът Велислава Делчева сезира председателя на Асоциацията на банките в България Петя Димитрова заради сигнали и появили се информации от граждани за проблеми при обмяната на банкноти и монети от левове в евро в търговските банки.
Сред посочените нередности са начисляване на такси, изискване за декларации за произход на средствата дори при суми под 1000 лева, ограничения за обмяна на суми, такси за броене на монети, липса на банкноти в евро и едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 лева на 100 евро.
„През първите 6 месеца от датата на въвеждане на еврото в Република България кредитните институции обменят безплатно, в неограничено количество банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс, като за суми над 30 000 лева на една трансакция кредитните институции обменят безплатно банкноти и монети от левове в евро след предварителна заявка от 3 работни дни“, подчертава Велислава Делчева.
Омбудсманът напомня, че законът допуска въвеждане на такси за услугата по обмяна едва след изтичането на този шестмесечен срок, като всякакви допълнителни условия или ограничения, въведени извън законовата рамка, са незаконосъобразни и недопустими.
В тази връзка Велислава Делчева обръща внимание и на прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари, чиито изисквания следва да се прилагат само и единствено в изрично предвидените от закона случаи.
С оглед защита на правата и законните интереси на гражданите в процеса на преход от лев към евро, омбудсманът настоява Асоциацията на банките в България да предприеме спешни проверки и действия, да анализира възникналите проблеми и да изрази ясна позиция относно спазването на Закона за въвеждане на еврото в Република България от всички банки – членове на асоциацията.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #14
11:21 07.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 честен ционист
Коментиран от #15
11:22 07.01.2026
4 Тая като е станала омбусман
11:23 07.01.2026
5 левронката хампърцумял
11:23 07.01.2026
6 куха лейка
11:23 07.01.2026
7 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Банките ще проверяват сами себе си?!
Верно ли ще се самосанкционират и самонакажат?!
Ама наистина ли?!
Коментиран от #10
11:24 07.01.2026
8 преминаващ
11:26 07.01.2026
9 Стига
11:26 07.01.2026
10 Лост
До коментар #7 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Ами сигурно както Борисов в деня за прошка каза-"Прощавам ви.".
11:28 07.01.2026
11 браво на вели
11:29 07.01.2026
12 € е сила!
11:30 07.01.2026
13 Данко Харсъзина
Коментиран от #23
11:31 07.01.2026
14 Ко речи?
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А трябва ли?
11:36 07.01.2026
15 Сър Уинстън
До коментар #3 от "честен ционист":До Циониста...
Държавата е дала право на банките да раздават кредити буквално от нищото. Така че има право да ги задължи да правят буквално всичко. Когато се върне страият стандарт да раздават кредит само от привлечен капитал, тогава ще могат да поставят условия.
Коментиран от #21
11:37 07.01.2026
16 пазате се от кухи банки измамници
11:43 07.01.2026
17 !?!?!?
Коментиран от #19
11:45 07.01.2026
18 Банкоматите гълтат пари безследно
11:52 07.01.2026
19 Защото ако напиша на коя банка банкомата
До коментар #17 от "!?!?!?":Ми глътна парите как мислиш имам ли шанс да си ги получа. Или коя фирма ми бави поръчката дали и нея ще я получа. Ние сме търпеливи но до едно време. Аз лично ще си отмъстя поименно на хората които м мотаят .
11:56 07.01.2026
20 Факт
11:56 07.01.2026
21 Факт
До коментар #15 от "Сър Уинстън":Държавата е над всичко!
11:58 07.01.2026
22 Почвам да се питам
12:04 07.01.2026
23 Я у лево
До коментар #13 от "Данко Харсъзина":Я у лево бе Хайрсъзин" .Обменят в кеш,без такса,само ако си клиент ( имаш открита сметка) точно при тях.Или ако си откриеш сметка и парите ги вкараш на депозит.Иначе,ти искат и декларация от НАСА,че не си извъземен, включително удържат такса превалутиране,както го правеха преди Нова година .Медиите ни надуха главите три месеца,да не бързаме с обмяната,преди Нова година.Точно заради таксите.Как щели банките след 2 Януари,да обменят без никакви проблеми,без такси и условия.Да де,но почти всички,на който не си клиент,ти искат 3 бр.формуляр,който да изтеглиш от техен сайт.Там ,в банката да го попълниш задължително+ такса,дори за суми под 2 хиляди евро.Ти си евтин трол!Ако всичко е точно,хората няма да си го изсмучат от пръстите.
12:04 07.01.2026