Байерн Мюнхен иска под наем крилото на Аталанта Адемола Лукман

31 Август, 2025 22:05 552 0

Нигериецът е познат в Бундеслигата от времето си в РБ Лайпциг

Байерн Мюнхен иска под наем крилото на Аталанта Адемола Лукман - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен смята да привлече под наем крилото на Аталанта Адемола Лукман. Това става като опция пред баварците, след като трансферът на Никълъс Джаксън от Челси изглежда пред провалил, съобщават "Скай" и "Атлетик".

Твърди се, че шампионите от Бундеслигата са предложили на италианския отбор от Серия А сделка за наем с опция за закупуване на нигерийския играч, който може да играе както като централен нападател, така и на крило, пише ДПА.

Лукман вече е познат в Бундеслигата от времето си в РБ Лайпциг. Той премина в тима от Бергамо през 2022-а, където има 39 гола в 93 мача от първенството. На финала на Лига Европа през 2024-а срещу Байер Леверкузен той изведе италианците до победа, след като вкара хеттрик.

Според медиите, 27-годишният футболист иска да напусне Аталанта, но клубът е отказал постоянен трансфер в Интер. Байерн първоначално планираше да вземе Джаксън под наем от Челси, но контузии в лондонския клуб попречиха на сделката.


