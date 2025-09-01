Лудогорец спечели с 2:1 срещу Ботев (Пловдив) и се завърна начело на класирането във футболната Първа лига

Лудогорец (Разград) се завърна начело на класирането във футболната Първа лига, след като спечели с 2:1 срещу Ботев (Пловдив) в домакински мач от седмия кръг. Шампионите са с 16 точки и водят по голова разлика срещу столичния Левски, който по-рано победи с 2:1 ЦСКА 1948.



Само преди три дни Лудогорец имаше тежък, но успешен мач от евротурнирите срещу Шкендия (Тетово) от Република Северна Македония.



Ботев играеше като равностоен срещу шампионите на "Хювефарма Арена" и Тодор Неделев опита да вкара с далечен удар на старта, но Хендрик Бонман реагира добре. Лудогорец пък отговори с гол след разбъркване в 22-та минута. Топката бе центрирана в наказателното поле и стигна до Едвин Куртулус, който се разписа с глава.



Ботев обаче изравни в 43-та минута на мача, когато точен бе Николай Минков. Неделев, който стана шампион с Лудогорец, изпрати перфектно центриране към далечната греда и десният бек бе точен за 1:1. Той се разписа за трети път през новия сезон.



Равенството се задържа дълго време, но само заради 15-те минути почивка. Още на старта на второто полувреме, в 49-ата минута, Кайо Видал получи топката по левия фланг и центрира на главата на Ивайло Чочев, който изведе "орлите" напред за втори път в мача.



Бърнард Текпетей не успя да увеличи преднината на Лудогорец от добро положение в 62-та минута, а Хендрик Бонман отрази силен шут на резервата Армстронг Око-Флекс. Така шампионите стигнаха до минимална победа с 2:1 срещу "канарчетата", които са последни в първенството с четири точки.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка от 0 гласа.