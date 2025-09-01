Новини
Карлос Алкарас с нова демонстрация на класа – безапелационно на четвъртфиналите на US Open

1 Септември, 2025 06:29 365 0

Испанецът показа завидна устойчивост

Карлос Алкарас с нова демонстрация на класа – безапелационно на четвъртфиналите на US Open - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Карлос Алкарас отново впечатли с безупречна игра и си осигури място сред най-добрите осем на Откритото първенство на САЩпо тенис. В оспорван двубой, продължил малко повече от два часа, Алкарас се наложи над коравия французин Артюр Риндеркнех с резултат 7:6(3), 6:3, 6:4.

Испанецът показа завидна устойчивост срещу мощния сервис на Риндеркнех, а в решителните моменти бе безпогрешен – първият сет спечели след драматичен тайбрек, а в следващите два му бяха нужни само по един пробив, за да затвори мача.

С този успех Алкарас постави нов рекорд – той е най-младият тенисист в Оупън ерата, достигнал 13 пъти до четвъртфиналите на турнири от Големия шлем. В Ню Йорк това ще бъде неговият четвърти четвъртфинал от пет участия – постижение, което само затвърждава статута му на фаворит.

В следващия кръг испанецът ще се изправи срещу амбициозния чех Иржи Лехечка, който също впечатли с представянето си. Лехечка, поставен под №20, преодоля Адриан Манарино от Франция след четирисетов трилър – 7:6(4), 6:4, 2:6, 6:2. За 23-годишния чех това е втори четвъртфинал на турнир от Големия шлем, а след края на US Open той ще направи дебют в престижния Топ 20 на световната ранглиста.


