Йоана Константинова бие на двойки и се класира за втория кръг на US Open

2 Септември, 2025 09:45

Днес още две българчета ще започнат участието си в надпреварата на двойки

Йоана Константинова бие на двойки и се класира за втория кръг на US Open - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Йоана Константинова се класира за втория кръг на двойки при девойките на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Българката и Рейна Гото (Япония) победиха на старта със 7:5, 6:1 Джан-Циан Уей (Китай) и Рийо Йошида (Япония) за 68 минути игра. Константинова и Гота направиха обрат от 4:5 до 7:5 в първия сет, а във втората част поведоха с 5:0 и стигнаха до крайната победа.

Днес още две българчета ще започнат участието си в надпреварата на двойки.

Поставените под №8 при девойките Елизара Янева и Ксения Ефремова (Франция) ще стартират с мач срещу германките Ева Бенеман и Соня Женихова.

Също днес срещите си от втория кръг на сингъл при юношите ще изиграят Иван Иванов и Александър Василев.

Шампионът от Уимбълдън и поставен под №1 в схемата Иван Иванов ще играе срещу Максуел Екстед (САЩ). Полуфиналистът от Уимбълдън и №4 в схемата Александър Василев ще се изправи срещу Доминик Мозейчук (САЩ).


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 разбор

    Бие на двойки ,а е сама на снимката.Как да се разбира?

    09:59 02.09.2025

