Христо Стоичков: Съдбата реши да не играя с Трифон в Барселона

1 Септември, 2025 11:15 838 6

"Камата" бе гост в подкаста на БФС

Христо Стоичков: Съдбата реши да не играя с Трифон в Барселона - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Легендата на българския футбол Христо Стоичков бе вторият гост в подкаста на Българския футболен съюз „Да поговорим за футбол“. Носителят на „Златната топка“ разкри подробности как и кога се стигна до поканата от Джани Инфантино за работа във ФИФА, както и свършеното дотук в световната централа през последните 12 месеца.

Водещ акцент пък бе предстоящият мач с Испания на 4 септември в София, като Камата разказа откога датира приятелството му със селекционера Луис де ла Фуенте.


Героят и голмайстор от горещото американско лято в САЩ през 1994 година не подмина и темата с Ламин Ямал, но предпочете да насочи внимание към българските, а не испанските футболисти.

„България се изправя срещу Испания в първия си мач и много хора са с нагласата с колко гола ще загубим, но това изобщо не е така. Първо, тези 40 хиляди, които ще присъстват на стадиона, нека се разграничат малко от репликата “Ние идваме да гледаме Испания”. Не – ти идваш да гледаш твоите деца, твоя национален отбор. Фактът, че след това на терена ще излязат 11 испанци, е най-малкият проблем. Бъди там, подкрепи тези момчета, които ще излязат и ще дадат всичко от себе си! Аз няма какво да давам акъл – нито на нашите играчи, нито на Илиан. Страшно много уважавам Илиан Илиев, изключителен треньор, показал го е във времето и начело на Черно море. Най-искрено му желая успехи, защото той ги заслужава.“


Стоичков се върна и към мача с „Ла Роха“ от Евро 96, не пропусна да си си спомни незабравимия Трифон Иванов – за изложбата, посветена на сърцатия защитник, поместена в неговата зала на славата в София, както и за възможността да играе с него в Барселона, която така и не се реализира.


Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз съм фен

    7 3 Отговор
    на друг столичен отбор, но за мен Христо Стоичков е най-добрият ни фотбулист до момента /искам да подчертая, не т. нар. Гунди/. Той е това, на което някога се казваше "мъжко момче". Тук могат да се причислят базспорно и Трифон Иванов, и Наско Сираков, и Боби Григоров и мн. други наши футболисти /и спортисти като цяло/. Те направиха, каквото можаха. Ако ние не си ги спомняме /с техните положителни и отрицателни страни/, язък за нас.

    11:35 01.09.2025

  • 2 ОфицераЗапасняк

    5 1 Отговор
    при тоя всичко е само за пари, алченг@з

    12:07 01.09.2025

  • 3 Опорка

    1 1 Отговор
    Ице, Ицее, одъртя и ти...

    12:08 01.09.2025

  • 4 Ка ра Кум

    1 1 Отговор
    Срам и позор за България, но успешен спортист - за мен не е даже състезател, понеже в това определение се слага друг смисъл, а в спортовете с отбори, няма как да определиш, колко е приноса на останалите - всеки гледа голмайстора ама никой не се сеща, че без другите, нямаше да има гол!
    Пълен и ненужен джънк е тоя ако не се спомене и подкрепата на целия отбор - особено пък, заради псувните на май пред цял свят!

    12:13 01.09.2025

  • 5 Ами

    1 1 Отговор
    От чушки и домати разбира повече

    Коментиран от #6

    12:14 01.09.2025

  • 6 Сахиб

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ами":

    Кара Рейндж Роувър Кауфландер

    12:16 01.09.2025

