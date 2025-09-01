Новини
Антони остава в Бетис: Манчестър Юнайтед и испанският клуб постигнаха споразумение

1 Септември, 2025 12:11 363 0

"Червените дяволи" ще получат и 50% от евентуална бъдеща продажба на играча

Антони остава в Бетис: Манчестър Юнайтед и испанският клуб постигнаха споразумение - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След месеци на напрегнати преговори, сагата около бъдещето на Антони най-сетне приключи. Манчестър Юнайтед и Реал Бетис постигнаха договорка, която ще задържи бразилското крило в редиците на андалусийския тим.

По информация на авторитетното издание "The Athletic", трансферната сума възлиза на 25 милиона евро, а "червените дяволи" ще получат и 50% от евентуална бъдеща продажба на играча.

През изминалата пролет Антони впечатли с изявите си в Ла Лига, където демонстрира съвсем различно лице в сравнение с представянето си на "Олд Трафорд". Именно силните му мачове в Испания и желанието му да остане в Бетис изиграха ключова роля за успешния финал на преговорите.

Въпреки че до последно сделката изглеждаше под въпрос, след като Бетис временно оттегли офертата си, двете страни все пак намериха общ език. Очаква се всички детайли по трансфера да бъдат уредени до края на деня, тъй като трансферният прозорец в Испания затваря малко след полунощ българско време.


