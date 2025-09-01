Ганайски защитник премина във Фиорентина

Талантливият ганайски защитник Тарик Лампти официално се присъедини към Фиорентина, след като клубът от Серия А финализира трансфера му от английския Брайтън.

24-годишният бранител, който е продукт на академията на Челси, сложи подписа си под контракт, който ще го задържи на „Артемио Франки“ до лятото на 2029 година.

Според неофициални източници, сделката е на стойност около 6 милиона евро – сума, която отразява високата оценка за качествата и потенциала на Лампти.

През изминалия сезон в Премиър лийг, Лампти впечатли с изявите си за Брайтън, като записа 20 двубоя, реализира 3 попадения и асистира за още 2 гола.