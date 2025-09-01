Новини
Ганайски защитник премина във Фиорентина

1 Септември, 2025 14:02 321 0

  • защитник-
  • тарик лампти-
  • фиорентина-
  • серия а -
  • трансфер-
  • брайтън

Тарик Лампти подписа дългосрочен договор

Ганайски защитник премина във Фиорентина - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Талантливият ганайски защитник Тарик Лампти официално се присъедини към Фиорентина, след като клубът от Серия А финализира трансфера му от английския Брайтън.

24-годишният бранител, който е продукт на академията на Челси, сложи подписа си под контракт, който ще го задържи на „Артемио Франки“ до лятото на 2029 година.

Според неофициални източници, сделката е на стойност около 6 милиона евро – сума, която отразява високата оценка за качествата и потенциала на Лампти.

През изминалия сезон в Премиър лийг, Лампти впечатли с изявите си за Брайтън, като записа 20 двубоя, реализира 3 попадения и асистира за още 2 гола.


