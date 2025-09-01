Новини
Ливърпул с последен напън за капитана на Кристъл Палас

1 Септември, 2025 16:30 621 4

Очаква се сделката да бъде финализирана в последните часове на трансферния прозорец

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ливърпул е все по-уверен, че ще успее да завърши трансфера на капитана на Кристъл Палас Марк Геи, но времето е ключов фактор.

Очаква се сделката да бъде финализирана в последните часове на трансферния прозорец, като планът е медицинските прегледи да се проведат в Лондон, ако се стигне до окончателно споразумение.

Привличането на английския национал ще бъде пореден голям ход на „червените“ това лято, докато Арне Слот укрепва защитата след старта на сезона.


  • 1 Сатана Z

    4 0 Отговор
    И как реши ,че Marc Guehi на български звучи като Геи?

    16:36 01.09.2025

  • 2 Артилерист

    3 0 Отговор
    Според мен Арне Слот закъсня с привличането на качествен защитник/ци. Вчера срещу Арсенал той връща за десен бек атакуващ полузащитник какъвто е Собослай. Срещу Нюкясъл там беше командирован Къртис Джон. И като го нямаше наказаният Гравенберг тази зона бе проблемна, защото принуждава Конате да запушва дупката, но тогава противниковите нападатели нахлуват през центъра на отбраната и Ливърпул получи 4 гола в първите два кръга...

    Коментиран от #4

    16:52 01.09.2025

  • 3 МърсиСайд

    3 0 Отговор
    Исак е вече в Ливерпул, ако и Гехи се присъедини, не виждам как някой ще им отнеме титлата !!!

    16:53 01.09.2025

  • 4 МърсиСайд

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Артилерист":

    срещу Арсенал защитата игра много организирано, Собослай е новия Тренд,но няма същия пас, а Гравенберх заставаше м/у централните когато конате е на фланга, Собослай също заемаше позиция в защита, когато гравенб излизаше напред, тоя път без критики към слот !!

    16:58 01.09.2025

