Ливърпул с последен напън за капитана на Кристъл Палас

Ливърпул е все по-уверен, че ще успее да завърши трансфера на капитана на Кристъл Палас Марк Геи, но времето е ключов фактор.

Очаква се сделката да бъде финализирана в последните часове на трансферния прозорец, като планът е медицинските прегледи да се проведат в Лондон, ако се стигне до окончателно споразумение.

Привличането на английския национал ще бъде пореден голям ход на „червените“ това лято, докато Арне Слот укрепва защитата след старта на сезона.