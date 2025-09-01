Ливърпул с последен напън за капитана на Кристъл Палас

Ливърпул е все по-уверен, че ще успее да завърши трансфера на капитана на Кристъл Палас Марк Геи, но времето е ключов фактор.
Очаква се сделката да бъде финализирана в последните часове на трансферния прозорец, като планът е медицинските прегледи да се проведат в Лондон, ако се стигне до окончателно споразумение.
Привличането на английския национал ще бъде пореден голям ход на „червените“ това лято, докато Арне Слот укрепва защитата след старта на сезона.
1 Сатана Z
16:36 01.09.2025
2 Артилерист
Коментиран от #4
16:52 01.09.2025
3 МърсиСайд
16:53 01.09.2025
4 МърсиСайд
До коментар #2 от "Артилерист":срещу Арсенал защитата игра много организирано, Собослай е новия Тренд,но няма същия пас, а Гравенберх заставаше м/у централните когато конате е на фланга, Собослай също заемаше позиция в защита, когато гравенб излизаше напред, тоя път без критики към слот !!
16:58 01.09.2025