Новини
Спорт »
Бг футбол »
Спартак Варна се подсилва със защитник и нападател

Спартак Варна се подсилва със защитник и нападател

1 Септември, 2025 15:45 340 0

  • спартак варна-
  • футбол-
  • селекция

Това са хърватският защитник Лукас и централния нападател Георг

Спартак Варна се подсилва със защитник и нападател - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спартак Варна ще картотекира двама нови играчи през паузата в първенството. Това са хърватският защитник Лукас и централния нападател Георг.

Първият може да се справя еднакво добре като централен и краен защитник. Той бе одобрен от Гьоко Хаджиевски, но уреждането му се забави, след като нямаше бележка от последния клуб, за който е играл в родината си. Очаква се обаче до дни Лукас да се сдобие с документа.

От Георг пък, който е племенник на Хаджиевски, се очаква да реши проблема на върха на атаката.

Разбра се още, че в съботната контрола с Добруджа в Добрич повечко игрови минути за Спартак ще получат футболистите, които играха по-рядко или изобщо не попадаха в състава до момента за мачовете в първенството.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ