Спартак Варна се подсилва със защитник и нападател

Спартак Варна ще картотекира двама нови играчи през паузата в първенството. Това са хърватският защитник Лукас и централния нападател Георг.

Първият може да се справя еднакво добре като централен и краен защитник. Той бе одобрен от Гьоко Хаджиевски, но уреждането му се забави, след като нямаше бележка от последния клуб, за който е играл в родината си. Очаква се обаче до дни Лукас да се сдобие с документа.

От Георг пък, който е племенник на Хаджиевски, се очаква да реши проблема на върха на атаката.

Разбра се още, че в съботната контрола с Добруджа в Добрич повечко игрови минути за Спартак ще получат футболистите, които играха по-рядко или изобщо не попадаха в състава до момента за мачовете в първенството.