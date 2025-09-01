Новини
Треньорът на Аржентина: Нека се радваме на Меси, докато имаме възможност

1 Септември, 2025 17:46 471 0

Засега 38-годишният аржентинец не е дал индикации, че мисли за край на кариерата си

Треньорът на Аржентина: Нека се радваме на Меси, докато имаме възможност - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Аржентина ще се радва на Лионел Меси, докато разполага с него, увери селекционерът на националния отбор Лионел Скалони, добавяйки че суперзвездата си е спечелила правото да реши кога да се откаже.

Засега 38-годишният аржентинец не е дал индикации, че мисли за край на кариерата си, като се очаква да помогне на аржентинския държавен тим в опита му да защити световната си титла, която спечели на Мондиал 2022. Осемкратният носител на “Златната топка” към момента има 193 мача и 112 гола на сметката си за Аржентина. ”Меси все още прави разликата, но звездите са така. Лео Меси си е спечелил правото да решава кога да се откаже. Нека се радваме на Меси, докато имаме възможност", коментира Скалони пред TNT Sports.

Попитан за трансфера на друг аржентински национал Родриго де Пол в американския Интер Маями, селекционерът заяви: "Познавам Родриго добре. Ние не оценяваме къде играят футболистите, а тяхното представяне. Ако той продължи, както винаги го е правил, тогава ще остане в състава. Това зависи от него. Не мисля, че ще има някакви проблеми. Наясно сме как тренира и как се грижи за себе си."


