Бивш нападател на Барселона и Ман Юн отново ще играе в Ла Лига

Ветеранът Алексис Санчес отива в Севиля със свободен трансфер от Удинезе. Нападателят, който след три месеца ще навърши 37 години, вече пристигна в испанския клуб. Контрактът му ще е само до идното лято.

Тези дни Санчес разтрогна договора си с “фриуланите”, за които игра през последните два сезона. През миналата кампания той записа само 14 мача, тъй като дълго време беше контузен.

Откакто за последно игра в Ла Лига за Барселона през 2014 г., чилиецът е бил в шест различни клуба в три големи европейски лиги. Кариерата му включва престои в Арсенал, Манчестър Юнайтед, Интер (два пъти), Марсилия и Удинезе.