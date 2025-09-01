Новини
Бивш нападател на Барселона и Ман Юн отново ще играе в Ла Лига

1 Септември, 2025 17:30

  • алексис санчес-
  • севиля-
  • удинезе-
  • футбол

Тези дни Санчес разтрогна договора си с “фриуланите”, за които игра през последните два сезона

Бивш нападател на Барселона и Ман Юн отново ще играе в Ла Лига - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ветеранът Алексис Санчес отива в Севиля със свободен трансфер от Удинезе. Нападателят, който след три месеца ще навърши 37 години, вече пристигна в испанския клуб. Контрактът му ще е само до идното лято.

Тези дни Санчес разтрогна договора си с “фриуланите”, за които игра през последните два сезона. През миналата кампания той записа само 14 мача, тъй като дълго време беше контузен.

Откакто за последно игра в Ла Лига за Барселона през 2014 г., чилиецът е бил в шест различни клуба в три големи европейски лиги. Кариерата му включва престои в Арсенал, Манчестър Юнайтед, Интер (два пъти), Марсилия и Удинезе.


