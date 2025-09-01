Новини
Милан привлича 19-годишен защитник от Германия

1 Септември, 2025 18:30 389 0

  • давид одогу-
  • волфсбург-
  • милан-
  • футбол-
  • трансфер

Смята се, че сделката е на обща стойност от 10 млн. евро

Милан привлича 19-годишен защитник от Германия - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В Милан не успяха да си гарантират трансферите на Мануел Аканжи от Манчестър Сити и Джо Гомес от Ливърпул, но все пак съумяха да уредят подсилване в центъра на своята отбрана. Клубът ще привлече 19-годишния Давид Одогу от Волфсбург, съобщават медиите в Италия и Германия.

Смята се, че сделката е на обща стойност от 10 млн. евро, като играчът вече е пристигнал в Милано за своите медицински прегледи. Юношеският национал на Германия е записал едва три мача за първия състав на Волфсбург, като всички те бяха в края на миналия сезон. Първоначално плановете на “росонерите” са били той да бъде използван в дубъла Милан Футуро, но ако не бъде взет друг централен защитник днес, може да се наложи Одогу да бъде използван в първия състав на миланския гранд.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
