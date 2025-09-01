Новини
Донарума подписа с Манчестър Сити

Донарума подписа с Манчестър Сити

1 Септември, 2025 22:59

6-годишният страж ще премине при “гражданите” с дългосрочен договор, като ще премине задължителните медицинските прегледи още днес

Донарума подписа с Манчестър Сити - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Джанлуиджи Донарума подписа своя договор за нов играч на Манчестър Сити, като той вече е част от „гражданите“, съобщава Фабрицио Романо и медиите на Острова. Очаква се трансферът да е за фиксирана сума между 30 и 35 млн. евро.

26-годишният страж ще премине при “гражданите” с дългосрочен договор, като ще премине задължителните медицинските прегледи още днес.

Трансферът стана факт след като стана ясно, че стражът на Ман Сити Едерсон ще премине във Фенербахче.

Донарума бе важна част от записалия исторически требъл тим на ПСЖ през миналия сезон, но сегашният му конракт бе до 2026 г. Нежеланието му да подпише нов договор с французите и привличането на нов вратар в лицето на Люка Шевалие направиха положението му трудно, като той дори няма записан мач през този сезон. Така и в крайна сметка се стигна до трансфера.

Донарума записа 161 мача за ПСЖ, в които допусна 156 гола и запази 56 чисти мрежи.


