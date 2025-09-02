Новини
Миланов: Феновете идват да гледат Испания, но ще подкрепят нас

2 Септември, 2025 08:59 379 3

  • георги миланов-
  • футбол-
  • национален отбор-
  • испания-
  • квалификации за мондиал 2026

Това е мач, който може да е за историята

Миланов: Феновете идват да гледат Испания, но ще подкрепят нас - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Халфът на България Георги Миланов говори пред медиите преди първата тренировка на националния отбор за световните квалификации, която се проведе на efbet Национална футболна база. Днес „лъвовете“ започват подготовката си за домакинството срещу европейския шампион Испания.

„Респект към всеки един отбор. Испания е един от най-добрите в света. Предстои ни тежък мач. Това е мачът засега за нас, но ни предстои и двубой в Грузия. Кратка седмица за всички нас. Ще имаме само две тренировки. Ние сме концентрирани, знаем какво ни чака. Аз имам опита и съм играл срещу такива големи футболисти. От една страна е сладко, но от друга е тежко и трудно. Надявам се за тези два дена да сме максимално концентрирани и да изпълним желанията на треньора“, заяви Миланов.

„Два пъти играхме срещу Италия и завършихме 2:2. Надявам се в четвъртък да имаме положителен резултат. Знаем колко ще е тежко, не живея в илюзия аз специално. Отвикнали сме да играем на пълен стадион. Първи мач в тази тежка група и ще се радваме. Ние сме хората, които ще сме най-щастливи да можем да зарадваме цяла България“, добави той.

„Ясно е, че тези 40 000 идват да гледат звездите на Испания, но ще подкрепят нас. Ако видят дори малко от нас, знаем, че този стадион е способен на всичко. Ще дадем всичко от първата минута. Знаем колко е тежко и трудно. Това е мач, който може да е за историята.“


Свързани новини


  • 1 честен ционист

    1 0 Отговор
    Този какви 40000 бълнува? Дали ще дойдат и половината да гледат на Испания звездните маври.

    09:02 02.09.2025

  • 2 Трол

    0 0 Отговор
    Феновете отиват да струват сеир.

    09:05 02.09.2025

  • 3 ха ха хааа

    0 0 Отговор
    Дедо Потьо , изпрах панталоните ... оня ден на мача на ЛЕЕФСКИ ги оцапах .. след мача с Испания , сигурно пак ше се наложи ... 🤭😁

    09:14 02.09.2025

