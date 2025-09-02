Ливърпул официално обяви трансфера на свой играч

Ливърпул официално обяви трансфера на Харви Елиът под наем в Астън Вила до края на сезона. Източниците на Острова твърдят, че това е наем със задължителна опция за откупуване в размер на около 35 милиона паунда или близо 40 милиона евро. Смята се, че Ливърпул има и опция за обратно откупуване, както и процент при следваща продажба на футболиста.

Харви Елиът искаше да играе редовно, като той има нужда от това, за да разгърне потенциала си. 22-годишният футболист пристигна на "Анфийлд" през 2019-а година от Фулъм за сумата от 1,7 милиона евро.