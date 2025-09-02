Още една сага приключи - официално Николас Джаксън е играч на Байерн

Сенегалският нападател Николас Джаксън премина под наем от Челси в Байерн Мюнхен за един сезон, съобщиха официално и двата клуба.

Баварците трябва да заплатят 16,5 милиона евро на „сините“, което е изключително висока сума за подобен тип сделки. Има и клауза задължително откупуване, която обаче може да бъде активирана само при висок брой участия на нападателя в мачове на Байерн. Така Джаксън ще излезе общо 81,5 милиона на германския тим.

На "Алианц Арена" Джаксън ще играе с №11.