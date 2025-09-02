Новини
Мощен скандал провали считан за сигурен трансфер на Ливърпул

2 Септември, 2025 10:56 1 058 1

  • кристъл палас-
  • марк геи-
  • ливърпул-
  • футбол-
  • трансфер

Сделката за 25-годишния английски национал е била отменена в последния момент

Мощен скандал провали считан за сигурен трансфер на Ливърпул - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мощен скандал провали считания за сигурен трансфер на капитана на Кристъл Палас Марк Геи в Ливърпул. Сделката за 25-годишния английски национал е била отменена в последния момент, след като мениджърът на „орлите“ Оливер Гласнер е заплашил да напусне, ако клубът продаде защитника, съобщава "Гардиън".

Геи вчера прекара цял ден в базата на Ливърпул и премина медицински прегледи. Сделката с Кристъл Палас за 35 милиона паунда беше заявена за регистрация и се чакаше единствено одобрението на лондончани.

Малко преди края на затварянето на трансферния прозорец носителят на ФА Къп се отказа от продажбата.

Причината е ултиматумът на Гласнер, който бил бесен, че клубът не успя да уреди заместник на Марк Геи в понеделник. Опция за Кристъл Палас беше бразилецът Игор Жулио от Брайтън, който обаче премина под наем в Уест Хям.

Въпреки че успя да блокира трансфера на капитана си, Оливер Гласнер все още може да напусне „орлите“ в следващите дни. Германските медии твърдят, че той е фаворитът на ръководството на Байер (Леверкузен) за наследник на уволнения вчера Ерик тен Хаг.


  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    Колко официални мача има треньорът Ерик тен Хаг в Баер Леверкузен? Кога го назначиха и кога уволниха? В мач при 3:1 за тях и с човек повече постигнаха 3:3. Освен че си разпродадоха играчите. Така преди се срина и Аякс.

    11:17 02.09.2025

