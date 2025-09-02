Новини
Резултати и класиране във Втора лига

2 Септември, 2025 16:09

Фратрия продължава да бъде лидер

Резултати и класиране във Втора лига - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Втора лига - 6 кръг:


Пирин Благоевград - ЦСКА II 2:1
Черноморец Бургас - Спартак Плевен 2:0
Спортист Своге - Янтра Габрово 0:1
Лудогорец II - Дунав Русе 1:3
Хебър - Локомотив Горна Оряховица 1:2
Беласица Петрич - Вихрен Сандански 0:2
Севлиево - Фратрия 0:1
Марек Дупница - Миньор Перник 1:2
Етър Велико Търново - почива


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МаДа

    0 0 Отговор
    Та, незнам на Месси кво му било объркано(бил десняк пък ритал лявият крак), но аз като играя квартални мачлета имам нужда и използвам и двата си крака.
    И без това за мен е без значение, защото играя Еднакво добре и с десния, и с левия.

    16:22 02.09.2025

  • 2 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    1 1 Отговор
    Xиляди богаташaци , бизнесмени ,жалкитте и урродливви чааветта и целите и шиббaaнни cceмейccтваа ще претърпят каттастроффи. Ще станат xxppaнна за черрвеиттee, ще се разввоннят на ppaзлложено и на никой няма му дppeмме! Даже ще се keффим ще и снимаме paaзллагащите и се пъплещи от чeppвеи телца и ще ги качваме по сайтовете! Гавратa с тези ooтppeпки и нищожeccтвa ще е пълна.!.

    16:22 02.09.2025

  • 3 Лост

    0 0 Отговор
    Класиране Йок.

    16:35 02.09.2025

