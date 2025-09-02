Резултати и класиране във Втора лига

Втора лига - 6 кръг:
Пирин Благоевград - ЦСКА II 2:1
Черноморец Бургас - Спартак Плевен 2:0
Спортист Своге - Янтра Габрово 0:1
Лудогорец II - Дунав Русе 1:3
Хебър - Локомотив Горна Оряховица 1:2
Беласица Петрич - Вихрен Сандански 0:2
Севлиево - Фратрия 0:1
Марек Дупница - Миньор Перник 1:2
Етър Велико Търново - почива
