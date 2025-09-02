Новини
Почина Веселин Пашалиев

Почина Веселин Пашалиев

2 Септември, 2025 16:47 540 2

Дългогодишният треньор по бокс си отиде от този свят на 80 години

Почина Веселин Пашалиев - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 2 септември 2025 г., на 80-годишна възраст, ни напусна Веселин Пашалиев – дългогодишен треньор по бокс, отдаден на спорта през целия си живот.

Започва спортната си кариера като състезател по бокс през 1959 г. и се състезава активно до 1979 г.

През същата година започва треньорската си дейност, оставяйки траен отпечатък в българския бокс.

В периода 1993–1996 г. и отново от 1998 до 1999 г. е старши треньор на националния отбор по бокс за мъже.

Веселин Пашалиев беше и дългогодишен преподавател в Нов български университет, където вдъхновяваше млади специалисти със своите знания и опит.

Опелото ще се състои на 4 септември 2025 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в храм „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. София (район Бъкстон, зад 6-то районно управление).

Поклон пред светлата му памет.


