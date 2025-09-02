Григор Димитров се завърна у дома

Григор Димитров избра родния си Хасково за своето възстановяване след неприятната травма, която получи по време на драматичния си мач срещу Яник Синер на Уимбълдън. След като поведе с 2:0 сета и бе на крачка от сензационна победа, Гришо бе принуден да се оттегли заради контузия, която разтърси феновете му по цял свят.

Сега, далеч от шума на големите турнири, българската звезда на световния тенис черпи сили и вдъхновение от родната атмосфера.

В Хасково, сред семейството и приятелите си, Димитров се отдава на заслужена почивка и рехабилитация. Усмихнат и позитивен, той не пропусна да зарадва малките си почитатели, като се снима с деца и раздаде автографи, носейки радост и надежда на местната общност. Местните жители и верните му фенове вярват, че именно топлината на дома и подкрепата на близките ще помогнат на Григор да се възстанови напълно и да се завърне на корта по-силен от всякога.

Всички очакват с нетърпение следващите му изяви и се надяват скоро отново да го видят в блестяща форма, готов да покорява нови върхове в световния тенис.