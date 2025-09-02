Новини
Григор Димитров се завърна у дома

2 Септември, 2025 20:28 601 6

Възстановява се сред близки и фенове в Хасково

Григор Димитров се завърна у дома - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров избра родния си Хасково за своето възстановяване след неприятната травма, която получи по време на драматичния си мач срещу Яник Синер на Уимбълдън. След като поведе с 2:0 сета и бе на крачка от сензационна победа, Гришо бе принуден да се оттегли заради контузия, която разтърси феновете му по цял свят.

Сега, далеч от шума на големите турнири, българската звезда на световния тенис черпи сили и вдъхновение от родната атмосфера.

В Хасково, сред семейството и приятелите си, Димитров се отдава на заслужена почивка и рехабилитация. Усмихнат и позитивен, той не пропусна да зарадва малките си почитатели, като се снима с деца и раздаде автографи, носейки радост и надежда на местната общност. Местните жители и верните му фенове вярват, че именно топлината на дома и подкрепата на близките ще помогнат на Григор да се възстанови напълно и да се завърне на корта по-силен от всякога.

Всички очакват с нетърпение следващите му изяви и се надяват скоро отново да го видят в блестяща форма, готов да покорява нови върхове в световния тенис.


Оценка 2.3 от 3 гласа.
Оценка 2.3 от 3 гласа.
  • 1 Пенцияяя

    1 6 Отговор
    Пак оправдания. Вече не си струва времето човек да го гледа. Айде в трета глуха при пенсионерите.

    20:36 02.09.2025

  • 2 Донев

    3 2 Отговор
    Да се оправя бързо и да мачка!

    20:37 02.09.2025

  • 3 1488

    3 3 Отговор
    тъй че има хиляда имота в беге не го прави българин тоз чужденец

    20:50 02.09.2025

  • 4 Шев Петровский

    3 1 Отговор
    Николчето дойде в България и яде хасковска мусакичка
    Адрия дали и тя ще дойде да яде пълнени чушки примерно?

    20:52 02.09.2025

  • 5 Ти пък

    3 0 Отговор
    кво шъ прайш тука!?!?!?

    20:53 02.09.2025

  • 6 Кауня

    2 0 Отговор
    За брането на кауни ли

    21:06 02.09.2025

