8-ми нов в ЦСКА

2 Септември, 2025 20:09 795 6

Бранителят Анжело Мартино подписа с "армейците"

Снимка: ЦСКА
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА привлече аржентинския краен бранител Анжело Мартино. Футболистът премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с „армейския“ клуб, превръщайки се в 8-ото ново попълнение през настоящия трансферен прозорец.

Анжело Мартино е на 27 години, а титулярната му позиция е на левия фланг на отбраната. Той пристига от елитния аржентински Нюелс Олд Бойс.

Мартино стартира футболния си път в школата на Атлетико Рафаела, като на 18-годишна възраст дебютира за мъжкия тим на клуба в аржентинския елит. През 2021 г. преминава в Талерес, а два сезона по-късно облича фланелката на Нюелс Олд Бойс. Общо за клуба изиграва 82 двубоя, в които записва 1 гол и 9 асистенции.

От началото на сезона в Торнео Клаусура през юли Анхело Мартино взима участие в 5 шампионатни мача на Нюелс.

В ЦСКА Анжело Мартино ще играе с номер 17.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левскар

    2 2 Отговор
    Е,догодина ще играе в Б група на България - много престижни !!

    20:12 02.09.2025

  • 2 Сандо

    3 2 Отговор
    ЦСКА-то заприлича на раздрънкан междуселски автобус:непрекъснато някой слиза от него и друг се качва.

    20:16 02.09.2025

  • 3 Пампаец

    1 2 Отговор
    🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞

    20:41 02.09.2025

  • 4 Машала

    3 0 Отговор
    8-ма комисионна

    21:07 02.09.2025

  • 5 България

    1 0 Отговор
    ДУШАН КЕРКЕЗ НЕГОДНИК ОСТАВКА И ВЪН ОТ ЦСКА 🇧🇬

    Коментиран от #6

    21:27 02.09.2025

  • 6 Левскар

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "България":

    Ни мой с лошо бе .Кво ти е направил некадърника ???Нека диша !!Дишай бе...Дишай !!!

    21:31 02.09.2025

