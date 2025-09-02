8-ми нов в ЦСКА

ЦСКА привлече аржентинския краен бранител Анжело Мартино. Футболистът премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с „армейския“ клуб, превръщайки се в 8-ото ново попълнение през настоящия трансферен прозорец.
Анжело Мартино е на 27 години, а титулярната му позиция е на левия фланг на отбраната. Той пристига от елитния аржентински Нюелс Олд Бойс.
Мартино стартира футболния си път в школата на Атлетико Рафаела, като на 18-годишна възраст дебютира за мъжкия тим на клуба в аржентинския елит. През 2021 г. преминава в Талерес, а два сезона по-късно облича фланелката на Нюелс Олд Бойс. Общо за клуба изиграва 82 двубоя, в които записва 1 гол и 9 асистенции.
От началото на сезона в Торнео Клаусура през юли Анхело Мартино взима участие в 5 шампионатни мача на Нюелс.
В ЦСКА Анжело Мартино ще играе с номер 17.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Левскар
20:12 02.09.2025
2 Сандо
20:16 02.09.2025
3 Пампаец
20:41 02.09.2025
4 Машала
21:07 02.09.2025
5 България
Коментиран от #6
21:27 02.09.2025
6 Левскар
До коментар #5 от "България":Ни мой с лошо бе .Кво ти е направил некадърника ???Нека диша !!Дишай бе...Дишай !!!
21:31 02.09.2025