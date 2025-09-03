Новини
Спорт »
Бг футбол »
Мартино: Здравейте, фенове на ЦСКА! Вече съм тук и нямам търпение да ви видя на стадиона

Мартино: Здравейте, фенове на ЦСКА! Вече съм тук и нямам търпение да ви видя на стадиона

3 Септември, 2025 15:45 660 2

  • цска-
  • анжело мартино-
  • футбол

Мартино пристига в ЦСКА от Нюелс Олд Бойс

Мартино: Здравейте, фенове на ЦСКА! Вече съм тук и нямам търпение да ви видя на стадиона - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Най-новото попълнение на ЦСКА Анжело Мартино не скри радостта си от трансфера.

"Много се радвам, че вече съм тук! Обещавам да дам всичко от себе си, за да вървим напред и да постигаме успехи", бяха първите думи на аржентинеца след подписването с "червените".

Впоследствие той отправи и послание към привържениците на тима: "Здравейте, фенове на ЦСКА! Вече съм тук и нямам търпение да ви видя на стадиона."

Мартино пристига в ЦСКА от Нюелс Олд Бойс, като неговото идване е изключително важно за "червените", тъй като Душан Керкез разполага само с един ляв бек в първия състав в лицето на Сейни Санянг.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дрън дрън

    4 1 Отговор
    И тоя май е менте?

    16:19 03.09.2025

  • 2 Вале Пика

    1 0 Отговор
    Поредния некадърник с голяма заплата. В Угърчин има по-добри футболисти от тези в ЦСКА.

    16:55 03.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ