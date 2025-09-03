Мартино: Здравейте, фенове на ЦСКА! Вече съм тук и нямам търпение да ви видя на стадиона

Най-новото попълнение на ЦСКА Анжело Мартино не скри радостта си от трансфера.

"Много се радвам, че вече съм тук! Обещавам да дам всичко от себе си, за да вървим напред и да постигаме успехи", бяха първите думи на аржентинеца след подписването с "червените".

Впоследствие той отправи и послание към привържениците на тима: "Здравейте, фенове на ЦСКА! Вече съм тук и нямам търпение да ви видя на стадиона."

Мартино пристига в ЦСКА от Нюелс Олд Бойс, като неговото идване е изключително важно за "червените", тъй като Душан Керкез разполага само с един ляв бек в първия състав в лицето на Сейни Санянг.