Марк Геи кипи от яд след проваления си трансфер в Ливърпул

3 Септември, 2025 10:06 546 2

Президентът на "орлите" Стив Париш сложи точка на преговорите в последния момент

Марк Геи кипи от яд след проваления си трансфер в Ливърпул - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълна от разочарование заля английския национал Марк Геи, след като дългоочакваният му трансфер в Ливърпул се провали в последния момент. Защитникът на Кристъл Палас, който бе на крачка от преминаване на "Анфийлд", остана с горчив вкус в устата, след като ръководството на лондончани внезапно дръпна спирачката на сделката, съобщава "The Guardian".

Всичко изглеждаше уредено – Геи вече бе преминал първоначалните медицински тестове при "червените", а необходимите документи за трансфера бяха изпратени във Висшата лига. Дори прощалното видео на Кристъл Палас бе готово и по погрешка изтече онлайн, а частен самолет чакаше футболиста за полет към Мърсисайд.

В последния миг обаче президентът на "орлите" Стив Париш сложи точка на преговорите, оставяйки Геи в "Селхърст Парк". Причината за рязката промяна в курса се крие в липсата на адекватен заместник за централния бранител. Треньорът Оливер Гласнер дори заплашил с напускане, ако клубът се раздели с ключовия си защитник. Въпреки договорената сума от 40 милиона евро, Ливърпул остана с празни ръце и ще трябва да търси нови попълнения в защита през зимата.

Междувременно, 25-годишният Геи е силно разочарован от развоя на събитията и обмисля да се откаже от капитанската лента в знак на протест. Въпреки че ще доиграе сезона с екипа на Кристъл Палас, договорът му изтича през лятото, а още през зимния трансферен прозорец той ще има възможност да подпише предварително споразумение с друг клуб.

Интерес към английския национал не липсва – грандове като Барселона, Байерн Мюнхен и Ювентус следят отблизо ситуацията и са готови да се включат в битката за подписа му.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 Абе

    0 0 Отговор
    Мноо хубаво име има това момче.

    10:27 03.09.2025

