Хебър се разделя с четирима ключови футболисти след разочароващ старт във Втора лига

Старши треньорът на Хебър Пазарджик - Николай Митов предприе решителни действия в отговор на незадоволителното представяне на отбора в началото на сезона.

След само една победа, две равенства и две загуби, "зелените" се разделят с четирима от своите основни играчи – Станислав Работов, Петко Ганев, Димитър Законов и Георги Каракашев.

Тази драстична стъпка идва на фона на големите очаквания към тима, който стартира кампанията с амбиции за бързо завръщане в елита. Въпреки това, резултатите до момента не оправдаха надеждите на феновете и ръководството, което доведе до взаимно съгласие за прекратяване на договорите с част от водещите футболисти.

Станислав Работов, който преди това бе основна фигура в Крумовград, и Петко Ганев, изиграл ключова роля за промоцията на Добруджа, се присъединиха към Хебър с мисията да върнат отбора сред най-добрите. Георги Каракашев също има опит в Първа лига, а Димитър Законов бе сред героите, които помогнаха на Спортист Своге да запази мястото си във Втора лига през миналия сезон.

Към момента трима от футболистите вече са официално освободени, докато Петко Ганев финализира последни детайли с ръководството, като се очаква и той да напусне до края на седмицата.

Предстоящият двубой срещу Спартак Плевен ще бъде първият тест за обновения състав на Хебър, който ще трябва да докаже, че може да преодолее трудностите и да се върне на победния път.