Левски настоява за корекции в програмата на Първа лига

4 Септември, 2025 16:39 588 2

  • левски -
  • недоволство-
  • програма -
  • първа лига-
  • лудогорец-
  • ботев пловдив

"Сините" са недоволни от дните и часовете

Левски настоява за корекции в програмата на Първа лига - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Левски изрази публично недоволството си от новообявената програма за срещите от осмия до единадесетия кръг в Първа лига. „Сините“ не скриха разочарованието си от определените дати и часове за ключовите сблъсъци с Лудогорец и Ботев (Пловдив), които предизвикаха оживени дискусии сред привържениците.

В официално изявление, разпространено в социалните канали на клуба, Левски настоя за промяна на началния час на отложения двубой срещу Ботев в Пловдив. Ръководството на столичния гранд подчерта, че настоящият график създава неудобства както за отбора, така и за феновете, които искат да подкрепят любимците си на стадиона.

Множеството реакции в интернет пространството показват, че темата е изключително чувствителна за „синята“ общност. Мнозина запалянковци изразиха мнение, че подобни решения трябва да се взимат с оглед интересите на всички участници в първенството, а не едностранно.

Ето какво написаха от Левски:

"Програмата на Левски до 11-ия кръг в Първа лига е следната:

Локомотив (София) - ЛЕВСКИ

XIII кръг, на 14.09, неделя, от 20:30 часа

Относно домакинството на 19.09 срещу Лудогорец:

След вътрешен анализ и консултации със спортно-техническия щаб считаме, че насрочването на срещата за петък вечер, в навечерието на дълъг празничен уикенд, е добър вариант за нас. Това би позволило на по-голям брой привърженици да присъстват на стадиона и да подкрепят отбора. Същевременно, разполагаме с достатъчно време за възстановяване на играчите след предходния мач в неделя.

ЛЕВСКИ - Лудогорец

IX кръг, на 19.09, петък, от 20:30 часа

Локомотив (Пловдив) - ЛЕВСКИ

X кръг, на 26.09, петък, от 20:00 часа

ЛЕВСКИ - Берое

XI кръг, на 04.10, събота, от 20:15 часа

Относно отложената среща с Ботев Пловдив:

Разбираме, че този мач ще трябва да се изиграе в работен ден и в средата на седмицата, но сме предприели действия в посока промяна на часа. Макар да разбираме аргументите на телевизионния оператор, вярваме, че мач с подобен заряд заслужава подходящо времево позициониране от гледна точка на публиката. Напомняме, че е от съществено значение всички страни да осъзнаят, че футболът съществува най-вече заради своите фенове.

Ботев (Пловдив) - Левски

Отложен двубой от VI кръг

На 30.09, вторник, от 17:30 часа"


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 2 Чупката

    2 5 Отговор
    Нема такива пияници и жалкари.

    17:03 04.09.2025

