Феновете на Ботев Пловдив възмутени от ранния час на дербито с Левски

Буря от недоволство се надигна сред запалянковците на Ботев Пловдив, след като стана ясно, че дългоочакваният сблъсък с Левски ще се проведе във вторник, 30 септември, от 17:30 часа.

Решението на Спортно-техническата комисия към БФС предизвика остри реакции не само сред ръководството на "жълто-черните", но и сред техните верни привърженици. В официално изявление от Клуба на привържениците на Ботев Пловдив определиха избрания час като "поредно безумие" и категорично застанаха зад позицията на клуба.

Феновете не скриха разочарованието си, наричайки решението "анти-футболно" и настояха футболните управници у нас най-сетне да започнат да работят в интерес на играта и нейните почитатели.

"Призоваваме отговорните лица във футболната централа да се вслушат в гласа на феновете и да предприемат адекватни мерки – и то незабавно!", гласи част от обръщението на фенклуба.

Не само в Пловдив, но и в София се надигнаха гласове за промяна. По-рано днес и от Левски официално обявиха, че са предприели стъпки за преразглеждане на началния час на дербито, с цел да се осигури максимално удобство за всички привърженици.