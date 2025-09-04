Новини
Феновете на Ботев Пловдив възмутени от ранния час на дербито с Левски

4 Септември, 2025 17:09

Очаква се в следващите дни БФС да разгледа исканията на двата клуба

Феновете на Ботев Пловдив възмутени от ранния час на дербито с Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Буря от недоволство се надигна сред запалянковците на Ботев Пловдив, след като стана ясно, че дългоочакваният сблъсък с Левски ще се проведе във вторник, 30 септември, от 17:30 часа.

Решението на Спортно-техническата комисия към БФС предизвика остри реакции не само сред ръководството на "жълто-черните", но и сред техните верни привърженици. В официално изявление от Клуба на привържениците на Ботев Пловдив определиха избрания час като "поредно безумие" и категорично застанаха зад позицията на клуба.

Феновете не скриха разочарованието си, наричайки решението "анти-футболно" и настояха футболните управници у нас най-сетне да започнат да работят в интерес на играта и нейните почитатели.

"Призоваваме отговорните лица във футболната централа да се вслушат в гласа на феновете и да предприемат адекватни мерки – и то незабавно!", гласи част от обръщението на фенклуба.

Не само в Пловдив, но и в София се надигнаха гласове за промяна. По-рано днес и от Левски официално обявиха, че са предприели стъпки за преразглеждане на началния час на дербито, с цел да се осигури максимално удобство за всички привърженици.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 1 Отговор
    "са предприели стъпки за преразглеждане на началния час на дербито, с цел да се осигури максимално удобство за всички привърженици"

    Така де, да се млатят удобно по тъмно.

    17:11 04.09.2025

  • 2 ПОДУЯНЕ С 35млн.БОРЧ Е С ЛИЦЕНЗ

    5 5 Отговор
    Докога с УСЛОВЕН ЛИЦЕНЗ ще играе нелегално Подуяне?

    Коментиран от #3

    17:12 04.09.2025

  • 3 Левски 1914

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "ПОДУЯНЕ С 35млн.БОРЧ Е С ЛИЦЕНЗ":

    А МЕНТЕТО играе с лиценза на друг отбор, докога?

    17:18 04.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Чупката

    2 1 Отговор
    Удобство за пияниците. Трябва да изтрезнеят и предрусат.Това тук, не е футбол, а гавра!

    17:31 04.09.2025

