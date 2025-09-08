Собственикът на Левски качи Илиана Раева на яхта (ВИДЕО)

Собственикът на Левски Наско Сираков заведе своята съпруга Илиана Раева на почивка извън България. Това стана ясно от публикация на президента на Българската федерация по художествена гимнастика в „Инстаграм“.
„Една различна и незабравима почивка“, написа Раева и пусна видео от яхта в морето.
В друга публикация тя показна обща снимка с Наско Сираков, а зад гърба им се вижда яхтено пристанище.
От споделените снимки не става ясно кое точно е мястото, където са направени кадрите. Видеото е озвучено с големия хит „Thelo na me nioseis“ на гръцкия певец Никос Вертис.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тома
17:06 08.09.2025
2 Величко
17:11 08.09.2025
3 Тая не е ли
17:15 08.09.2025
4 Дедовия
17:16 08.09.2025
5 ДОС Подуене 1914
17:24 08.09.2025
6 ТВА СА ПАРИ ОТ ХЛеБОЗАВОД
17:27 08.09.2025
7 Софийски селянин,
Още и с цигара, след инфаркта който прекара докторите му казаха да не пие и пуши че Илиана ще остане вдовица на стари години.
17:29 08.09.2025
8 Шизофен 1914
Аз ще пратя отново на моите любимци парички утре, като взема пенсията.
Да има и за казиното, не само за яхта.
Много съм щастлив,
17:35 08.09.2025