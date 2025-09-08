Новини
Собственикът на Левски качи Илиана Раева на яхта (ВИДЕО)

8 Септември, 2025 16:59 847 8

  • левски-
  • наско сираков-
  • илиана раева-
  • почивка-
  • яхта

От споделените снимки не става ясно кое точно е мястото, където са направени кадрите

Собственикът на Левски качи Илиана Раева на яхта (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Собственикът на Левски Наско Сираков заведе своята съпруга Илиана Раева на почивка извън България. Това стана ясно от публикация на президента на Българската федерация по художествена гимнастика в „Инстаграм“.

„Една различна и незабравима почивка“, написа Раева и пусна видео от яхта в морето.

A post shared by ilianaRAeva (@ilianaraeva63)

В друга публикация тя показна обща снимка с Наско Сираков, а зад гърба им се вижда яхтено пристанище.

От споделените снимки не става ясно кое точно е мястото, където са направени кадрите. Видеото е озвучено с големия хит „Thelo na me nioseis“ на гръцкия певец Никос Вертис.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    11 2 Отговор
    Ами собственика на Левски не е ли боко тиквата на когото дадоха акциите подарък от черепа.

    17:06 08.09.2025

  • 2 Величко

    8 0 Отговор
    Е , и ... ? ! Големи яйца ...

    17:11 08.09.2025

  • 3 Тая не е ли

    7 0 Отговор
    малко дърта да се вози на яхта?

    17:15 08.09.2025

  • 4 Дедовия

    6 0 Отговор
    Едно време имаше лаф. На въпроса кои в НР България живеят най-добре. Отговорът бе певец, спортист, артист и турчин комунист. Това си остана и днес. Тъй като Нищо не се е променило.

    17:16 08.09.2025

  • 5 ДОС Подуене 1914

    5 0 Отговор
    А Предраг Пажин я беше качил на КРА си

    17:24 08.09.2025

  • 6 ТВА СА ПАРИ ОТ ХЛеБОЗАВОД

    3 0 Отговор
    СТ загора.ПАРИ ЗЕМАТИ ОТ пенсионери е бедни.тва са клиентите мухляб СААААМО с вода като изсъхне от 650 гр става 240 грама.....

    17:27 08.09.2025

  • 7 Софийски селянин,

    5 0 Отговор
    Завалията,къде по малък от мен,през живота си един гвоздей не е забила пък много одъртял...
    Още и с цигара, след инфаркта който прекара докторите му казаха да не пие и пуши че Илиана ще остане вдовица на стари години.

    17:29 08.09.2025

  • 8 Шизофен 1914

    6 0 Отговор
    Много съм щастлив,Много съм щастлив,Много съм щастлив,
    Аз ще пратя отново на моите любимци парички утре, като взема пенсията.
    Да има и за казиното, не само за яхта.
    Много съм щастлив,

    17:35 08.09.2025

