Арне Слот изненадва с избора си за Шампионската лига: Киеза остава извън състава, но младият Нгумоа получава шанс

Мениджърът на Ливърпул - Арне Слот обяви списъка с играчи за груповата фаза на Шампионската лига. За пореден път крилото Федерико Киеза не намери място сред избраниците, въпреки очакванията на феновете и специалистите.

Според регламента на турнира, всеки клуб има право да включи до 25 футболисти в т.нар. „Списък А“, като поне осем от тях трябва да са „местни“ – т.е. да са прекарали минимум три години в юношеските формации на клуб от същата федерация между 15 и 21-годишна възраст. Ливърпул обаче се спря на 22-ма играчи, сред които блестят новите попълнения Александър Исак, Флориан Виртц, Юго Екитике, Жереми Фримпонг, Милош Керкез, Джовани Леони, Гиорги Мамардашвили и Фреди Уудман.

Любопитен момент е включването на 17-годишния Рио Нгумоа, който макар и да не отговаря на изискванията за „местен“ футболист, все пак получава доверие от Слот и ще има възможност да се докаже на най-голямата европейска сцена. За разлика от него, Киеза отново остава извън сметките за престижния турнир, като не попада сред 17-те играчи без статут на „местни“. Въпреки това, надеждите за участие на Киеза не са напълно изгубени. След приключване на груповата фаза, правилата позволяват на всеки отбор да направи до три промени в състава си за елиминациите, стига да не надвишава лимита от 25 футболисти.