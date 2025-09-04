Новини
Легенда на Реал Мадрид: Барселона е един от фаворитите в Шампионска лига

4 Септември, 2025 21:30 510 0

Барселона ще има за съперници в основната фаза на турнира тимове като ПСЖ, Челси, Айнтрахт, Брюж, Олимпиакос, Славия Прага, Копенхаген и Нюкасъл

Легенда на Реал Мадрид: Барселона е един от фаворитите в Шампионска лига - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендарният полузащитник на Реал Мадрид – Тони Кроос, посочи Барселона като един от основните фаворити за спечелването на Шампионска лига през този сезон.

Най-силната клубна надпревара в света стартира в средата на месеца, като за втора поредна година турнирът ще се проведе в различен от груповия формат.

На въпрос кои са големите фаворити в ШЛ тази година, Кроос отговори: „Реал, Барселона, Пари Сен Жермен и Ливърпул.“

Барселона ще има за съперници в основната фаза на турнира тимове като ПСЖ, Челси, Айнтрахт, Брюж, Олимпиакос, Славия Прага, Копенхаген и Нюкасъл.


