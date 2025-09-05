Новини
Южна Америка запълни задължителните квоти за Световното първенство през 2026

5 Септември, 2025 13:00 612 0

Така шестте директни квоти на КОНМЕБОЛ вече са заети, като остава да се изясни кой ще играе на интерконтиненталния плейоф – Венецуела или Боливия

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Уругвай, Колумбия и Парагвай си осигуриха място на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през 2026-а година, присъединявайки се към вече класиралите се Аржентина, Бразилия и Еквадор. Така шестте директни квоти на КОНМЕБОЛ вече са заети, като остава да се изясни кой ще играе на интерконтиненталния плейоф – Венецуела или Боливия.

В Монтевидео Уругвай разгроми Перу с 3:0 и събра 27 точки, които му гарантират място на Мондиала и временно трета позиция. Головете за „урусите“ бяха дело на Родриго Агире през първата част, както и на Джорджан Де Араскаета и Федерико Виняс след почивката.

Колумбия също се поздрави с категоричен успех – 3:0 срещу Боливия в Баранкия. Отборът на Нелсон Лоренсо вече има 25 точки и заема петото място в класирането. Хамес Родригес поведе селекцията си с гол в 31-ата минута, а през второто полувреме точни бяха Йон Кордоба и Хуан Кинтеро.

Парагвай завърши 0:0 у дома срещу Еквадор, който вече си бе осигурил участие на първенството. Въпреки ремито, точката се оказа достатъчна, за да изпрати „гуараните“ на Мондиал 2026. Те заемат шеста позиция с 25 точки, на седем пред Венецуела и осем пред Боливия.

Битката за седмото място, даващо право на бараж, ще се реши в последния кръг. Венецуела (седми към момента с 18 точки) посреща Колумбия, докато Боливия (осми със 17) приема Бразилия.


