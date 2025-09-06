Новини
Спортът по ТВ в събота (6 септември)

Спортът по ТВ в събота (6 септември)

6 Септември, 2025

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в събота (6 септември) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

10.35 Формула 3, тренировка за Гран при на Италия Диема спорт 3

11.35 Мото GP, първа тренировка за Гран при на Каталуния МАХ Спорт 1

12.00 Формула 2, тренировка за Гран при на Италия Диема спорт 3

14.30 Формула 3, квалификация за Гран при на Италия Диема спорт 3

15.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3

15.30 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 13, мъже Евроспорт 1

15.45 Мото GP, тренировка за Гран при на Каталуния МАХ Спорт 1

16.55 Формула 2, квалификация за Гран при на Италия Диема спорт 3

18.00 Формула 1, втора тренировка за Гран при на Италия Диема спорт 3

19.00 Тенис: Открито първенство на САЩ, двойки, жени, финал Евроспорт 1

19.30 България – Гибралтар (младежи) Диема спорт

19.30 Порше Суперкъп, тренировка за Гран при на Италия Диема спорт 3

21.45 Украйна – Франция Диема спорт 3

21.45 Дания – Шотландия Диема спорт

21.45 Италия – Естония Диема спорт 2

21.45 Словения – Швеция Нова спорт

01.30 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1


  • 1 Фен на Формула 1

    3 0 Отговор
    Автора, по диагонал прегледах, но дали не бъркаш петъчната със съботната програма?

    08:05 06.09.2025

  • 2 Пенчо

    0 0 Отговор
    Ало, това е петъчната програма ! ! !

    08:32 06.09.2025

