Спекулациите около евентуален трансфер в чужбина пречат на звезда на ЦСКА

5 Септември, 2025 13:30 504 1

Наставникът на ЦСКА Душан Керкез вече няколко пъти е изразявал недоволство от непостоянството на своя футболист

Спекулациите около евентуален трансфер в чужбина пречат на звезда на ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спекулациите около евентуален трансфер в чужбина се посочват като основна причина за колебливите изяви на Джеймс Етo’o от началото на сезона. Агентите на камерунския полузащитник му създават очаквания за ново предизвикателство, а това ясно се отразява на представянето му на терена. Наставникът на ЦСКА Душан Керкез вече няколко пъти е изразявал недоволство от непостоянството на своя футболист. Босненският специалист дори подчерта, че Етo’o в момента показва по-малко от половината от нивото, на което е играл под негово ръководство в Ботев Пловдив.

В последния мач срещу Славия (2:2), 24-годишният халф напомни за качествата си с впечатляващ гол от центъра и една асистенция, но скоро след това отново зачеркна добрите впечатления, като си изкара ненужно червен картон. Така се затвърди мнението за неговата непоследователност.

Още от пролетта около името на Етo’o се говори за възможен трансфер, като дори бе спряган за италианския Лацио. Скаути на чуждестранни клубове неведнъж са наблюдавали изявите му, а съвсем наскоро се появи информация и за интерес от израелския Макаби Нетаня.

Камерунецът пристигна на „Българска армия“ през миналото лято срещу трансферна сума от 1 милион евро. Договорът му е за 2+1 години, но с опция за удължаване по преценка на клуба. Настоящото ръководство обаче не е удовлетворено от някои клаузи и вече води разговори за ново споразумение, засега без успех. Най-вероятно Етo’o ще остане в състава поне до зимната пауза, когато предстои Купата на африканските нации. Повиквателна от Камерун за турнира може да се окаже ключова за бъдещето на полузащитника.


  • 1 Анималс Винаги Верни

    0 0 Отговор
    Да си ходи. Никой бе е по-голям от клуба! Пълна подкрепа за Душан да довърши делото си. Напред към 36-тата титла и скоро 4-тата звезда

    13:42 05.09.2025

