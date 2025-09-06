Новини
Суарес наказан за 6 мача, Бускетс с два заради боя срещу Сиатъл

6 Септември, 2025 07:33 694 0

Рганизационният комитет за Купата на лигата наложи допълнителни санкции на члена на треньорския щаб на Сиатъл Саундърс Стивън Ленхарт , който ще бъде наказан за пет мача

Суарес наказан за 6 мача, Бускетс с два заради боя срещу Сиатъл - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на Интер Маями Луис Суарес получи шест мача наказание за това, че се изплю по служител на Сиатъл Саундърс след директния мач между отборите за финала за Купата на лигата, където „Фламингос“ загубиха с 0:3, съобщи ESPN, позовавайки се на организационния комитет на Купата на лигата.

Полузащитникът на Интер Маями Серхио Бускетс също беше наказан с два мача за удар с юмрук в лицето на противников играч. Защитникът на Фламинго Томас Авилес получи тримачова дисквалификация за проявена агресия .

Освен това, организационният комитет за Купата на лигата наложи допълнителни санкции на члена на треньорския щаб на Сиатъл Саундърс Стивън Ленхарт , който ще бъде наказан за пет мача.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
