В Левски вече са стартирали операция „Майкон“

Левски вече са стартирали операция „Майкон“, като ръководството на клуба е отправило предложение за нов договор към бразилския защитник. Левият бек впечатлява с отличното си представяне от началото на сезона, което кара „сините“ да потърсят дългосрочен ангажимент с него. Очаквано, офертата включва и значително по-високо възнаграждение спрямо досегашното му.

25-годишният футболист в момента се счита за най-ценния актив в състава на Хулио Веласкес. Под ръководството на испанския треньор играта му придоби нови измерения – в голяма част от схемите Майкон се позиционира в центъра на терена, където действа като полузащитник. От тази зона той често стартира пробиви, показва скорост, техника и точен пас. В последния двубой срещу ЦСКА 1948 (2:1) именно той отбеляза ефектен гол с пета, който се оказа и първото му попадение с екипа на Левски, дошло в 45-ия му мач за клуба.

Майкон подписа със столичани на 16 май 2024-а година, още преди приключването на сезона. Контрактът му е до 2027-а година, което означава, че след няколко месеца ще му остава година до изтичането. Дебютът му за „сините“ бе на 20 юли 2024-а. През настоящата кампания вече има 13 участия и едно попадение, като игра във всичките шест срещи от първенството. Пропусна само реванша с Апоел Беер Шева в евротурнирите, тъй като бе изгонен в първия мач на „Герена“. Постоянното му присъствие на терена, въпреки голямата ротация в състава, е ясен знак колко ключов е той за схемите на Веласкес.