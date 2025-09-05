Новини
Кирил Десподов пропуска ключови мачове заради контузията

5 Септември, 2025 17:25 438 1

Футболистът е с разтежение

Кирил Десподов пропуска ключови мачове заради контузията - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Кирил Десподов ще бъде далеч от футболните терени поне три седмици, след като получи неприятно разтежение по време на тренировка преди сблъсъка с Испания.

След инцидента, петкратният носител на приза "Футболист №1 на България" незабавно премина ядрено-магнитен резонанс. Медицинските резултати потвърдиха разтежение между първа и втора степен в предната част на бедрото – травма, която изисква внимателно и продължително възстановяване.

Вчера Десподов бе на стадиона заедно със съотборниците си, но още тази сутрин отпътува за Солун. Там медицинският екип на ПАОК ще поеме грижата за неговото лечение. Българският футболен съюз вече е изпратил всички медицински документи и резултати от изследванията, така че гръцкият клуб е напълно информиран за състоянието на своя ключов играч.

За съжаление, контузията означава, че Десподов ще пропусне не само предстоящите двубои на националния отбор този месец, но и важните срещи на ПАОК срещу ОФИ и Панайтоликос в гръцкото първенство, както и гостуването на Левадиакос за Купата на Гърция. Участието му в сблъсъка с Макаби (Тел Авив) от Лига Европа остава под въпрос, а евентуалното му завръщане на терена се очаква най-рано при визитата на Астерас Триполи на 27-ми този месец.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Боздуган

    0 0 Отговор
    ПАОК > български национален отбот

    17:51 05.09.2025

