Ливърпул се прицели във френски талант като бъдещ заместник на Мохамед Салах

Ливърпул вече работи по амбициозен план за подмладяване на атаката си, като според авторитетното издание "Дейли Мейл" английският гранд е набелязал Майкъл Олисе за евентуален наследник на египетската си звезда Мохамед Салах.

23-годишното крило, което през лятото на 2024 година премина от Кристъл Палас в редиците на Байерн Мюнхен, бързо се превърна в един от най-обещаващите футболисти в Бундеслигата. Според източници, близки до клуба от "Анфийлд", "червените" планират да отправят оферта за френския национал през следващото лято или най-късно до 2027 година.

Олисе има действащ договор с баварците до 2029 година, но Ливърпул е готов да влезе в сериозна битка за подписа му, ако се наложи.

Майкъл Олисе впечатлява с изключителната си статистика – за Байерн той вече е записал 59 двубоя във всички турнири, като е реализирал 24 попадения и е асистирал за още 23 гола. Тези резултати не са останали незабелязани от скаутите на Ливърпул, които виждат в него идеалния кандидат да поеме щафетата от Салах, когато дойде време за промяна в атаката на мърсисайдци.