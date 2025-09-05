Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ливърпул се прицели във френски талант като бъдещ заместник на Мохамед Салах

Ливърпул се прицели във френски талант като бъдещ заместник на Мохамед Салах

5 Септември, 2025 20:44 555 0

  • ливърпул-
  • амбициозен план-
  • майкъл олисе -
  • мохамед салах-
  • байерн мюнхен

Очаква се през следващите месеци интересът към Майкъл Олисе да се засили

Ливърпул се прицели във френски талант като бъдещ заместник на Мохамед Салах - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ливърпул вече работи по амбициозен план за подмладяване на атаката си, като според авторитетното издание "Дейли Мейл" английският гранд е набелязал Майкъл Олисе за евентуален наследник на египетската си звезда Мохамед Салах.

23-годишното крило, което през лятото на 2024 година премина от Кристъл Палас в редиците на Байерн Мюнхен, бързо се превърна в един от най-обещаващите футболисти в Бундеслигата. Според източници, близки до клуба от "Анфийлд", "червените" планират да отправят оферта за френския национал през следващото лято или най-късно до 2027 година.

Олисе има действащ договор с баварците до 2029 година, но Ливърпул е готов да влезе в сериозна битка за подписа му, ако се наложи.

Майкъл Олисе впечатлява с изключителната си статистика – за Байерн той вече е записал 59 двубоя във всички турнири, като е реализирал 24 попадения и е асистирал за още 23 гола. Тези резултати не са останали незабелязани от скаутите на Ливърпул, които виждат в него идеалния кандидат да поеме щафетата от Салах, когато дойде време за промяна в атаката на мърсисайдци.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ