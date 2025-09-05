Новини
Иван Иванов на финал на US Open при юношите

5 Септември, 2025 22:18 590 2

Той надделя категорично над представителя на Казахстан - Зангар Нурланули

Иван Иванов на финал на US Open при юношите - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският тенис феномен Иван Иванов, който оглавява световната ранглиста при юношите, се класира за финала на Откритото първенство на САЩ в Ню Йорк. Младият варненец демонстрира впечатляваща форма и надделя категорично над представителя на Казахстан Зангар Нурланули с резултат 6:1, 6:4, като по този начин си осигури второ поредно участие в битка за трофей от Големия шлем при момчетата.

Още от първите минути на полуфиналния сблъсък Иванов наложи волята си на корта, повеждайки с убедителното 4:0. Въпреки някои колебания и две двойни грешки, българинът показа хладнокръвие, отрази пет точки за пробив и затвърди преднината си. Сетът приключи само за 26 минути, след като Иван реализира втория си сетбол с мощен форхенд, а съперникът му не успя да върне топката.

След кратка пауза между сетовете, 16-годишният Иванов продължи да диктува темпото и проби за 2:1 след отлична игра на мрежата. Въпреки че Нурланули успя да върне един пробив, това само мотивира още повече българския тийнейджър, който бързо си върна предимството. При 5:3 Иванов сервираше за място на финала, като пропусна четири мачбола, но с впечатляващ седми ас и прецизна къса топка сложи точка на спора.

След последната точка Иванов не скри емоциите си – хвърли ракетата и изригна с победоносно „Вамос!“, с което отпразнува заслужения успех.

Във финалния двубой Иван ще срещне победителя от другия полуфинал между Александър Василев и Луиш Гуто Мигел.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 директно

    4 0 Отговор
    виждам как задминаваш гришо и то с много 👍

    22:26 05.09.2025

  • 2 Сийка

    3 0 Отговор
    Току що и Василев победи с 2:1!

    Браво момчета!!!!!!

    22:36 05.09.2025

