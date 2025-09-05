Историческо: България ще ликува с титла от US Open – Иван Иванов и Александър Василев ще спорят за трофея в САЩ

За първи път в летописите на световния тенис двама българи ще се изправят един срещу друг в битка за трофея на Откритото първенство на САЩ при юношите – събитие, което ще остане завинаги в спортната история на България.
Иван Иванов и Александър Василев, двама изключително талантливи млади тенисисти, си осигуриха място на финала след впечатляващи победи в полуфиналните си срещи на кортовете в Ню Йорк. Това е първият случай, в който български представители достигат до финал на турнир от Големия шлем в тази възрастова категория.
Петият поставен в схемата Александър Василев демонстрира изключителен характер и воля, след като обърна мача срещу бразилеца Луиш Гуто Мигел. След труден старт и загубен първи сет с 2:6, софиянецът показа завидна психическа устойчивост, като спечели следващите два сета с категоричното 6:1, 6:0. Срещата продължи час и 38 минути, а Василев впечатли с агресивна игра и седем пробива, въпреки допуснатите девет двойни грешки.
В другия полуфинал водачът в схемата Иван Иванов не остави шансове на казахстанеца Зангар Нурланули, като го надигра с 6:1, 6:4. Иванов показа стабилност и увереност, които му донесоха заслужено място на финала.
Финалният сблъсък между Иванов и Василев обещава да бъде истински празник за българския тенис. Двамата млади таланти вече написаха златна страница в историята на родния спорт, а сега предстои да разберем кой ще триумфира с престижната титла на US Open при юношите.
1 Аз съм веган
22:43 05.09.2025
2 12343211
Дано нямат контузии за 20 г. напред.
22:45 05.09.2025
3 Македонски орел
22:45 05.09.2025
4 Това
22:45 05.09.2025
5 Гоуст
22:46 05.09.2025
6 Бравооооо!
22:46 05.09.2025
7 Червената шапчица
22:50 05.09.2025
8 Кулминация
Бъдете пример и велики спортисти десетилетия напред !
Гордеем се с Вас !!!
22:53 05.09.2025
9 Какъв български тенис бе веселяци
22:59 05.09.2025
10 Счетоводител
23:00 05.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Витанов
23:04 05.09.2025
13 бастардо
23:13 05.09.2025