Историческо: България ще ликува с титла от US Open – Иван Иванов и Александър Василев ще спорят за трофея в САЩ

Историческо: България ще ликува с титла от US Open – Иван Иванов и Александър Василев ще спорят за трофея в САЩ

5 Септември, 2025 22:41 1 441 13

  • us open-
  • български финал-
  • тенис-
  • юноши-
  • иван иванов-
  • александър василев-
  • голям шлем-
  • спортна история-
  • ню йорк-
  • български тенис успех

Огромен успех за родния спорт

Историческо: България ще ликува с титла от US Open – Иван Иванов и Александър Василев ще спорят за трофея в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

За първи път в летописите на световния тенис двама българи ще се изправят един срещу друг в битка за трофея на Откритото първенство на САЩ при юношите – събитие, което ще остане завинаги в спортната история на България.

Иван Иванов и Александър Василев, двама изключително талантливи млади тенисисти, си осигуриха място на финала след впечатляващи победи в полуфиналните си срещи на кортовете в Ню Йорк. Това е първият случай, в който български представители достигат до финал на турнир от Големия шлем в тази възрастова категория.

Петият поставен в схемата Александър Василев демонстрира изключителен характер и воля, след като обърна мача срещу бразилеца Луиш Гуто Мигел. След труден старт и загубен първи сет с 2:6, софиянецът показа завидна психическа устойчивост, като спечели следващите два сета с категоричното 6:1, 6:0. Срещата продължи час и 38 минути, а Василев впечатли с агресивна игра и седем пробива, въпреки допуснатите девет двойни грешки.

В другия полуфинал водачът в схемата Иван Иванов не остави шансове на казахстанеца Зангар Нурланули, като го надигра с 6:1, 6:4. Иванов показа стабилност и увереност, които му донесоха заслужено място на финала.

Финалният сблъсък между Иванов и Василев обещава да бъде истински празник за българския тенис. Двамата млади таланти вече написаха златна страница в историята на родния спорт, а сега предстои да разберем кой ще триумфира с престижната титла на US Open при юношите.


Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 20 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз съм веган

    20 0 Отговор
    Велико!

    22:43 05.09.2025

  • 2 12343211

    15 0 Отговор
    Супер!
    Дано нямат контузии за 20 г. напред.

    22:45 05.09.2025

  • 3 Македонски орел

    0 18 Отговор
    Българското ръководство ви убива. Македонците трябва да ви ръководят, тогава всичко ще бъде наред!

    22:45 05.09.2025

  • 4 Това

    5 1 Отговор
    Е успех,въпреки Маг.нит..ски и Меси,които само кра..дат,като истински мут..ри.

    22:45 05.09.2025

  • 5 Гоуст

    9 1 Отговор
    Доминация при юноши не значи успехи при мъжете. Много малка част от шампионите при юношите са постигнли нещо знчимо, а масово дори нямат титла. Дано нашите момчета са изключение

    22:46 05.09.2025

  • 6 Бравооооо!

    11 1 Отговор
    Велико! Благодаря за прекрасните емоции и на двамата!

    22:46 05.09.2025

  • 7 Червената шапчица

    11 0 Отговор
    Победителят на US Open по тенис за юноши е БЪЛГАРИН......

    22:50 05.09.2025

  • 8 Кулминация

    9 0 Отговор
    Момчета, вие сте еманация на всичко изконно българско !
    Бъдете пример и велики спортисти десетилетия напред !
    Гордеем се с Вас !!!

    22:53 05.09.2025

  • 9 Какъв български тенис бе веселяци

    2 5 Отговор
    Че са българи да ,но България няма никакви успехи в световния тенис , а тези талантливи момчета са се научили да играят на това високо ниво благодарение че са духнали и то много далеч от България

    22:59 05.09.2025

  • 10 Счетоводител

    9 0 Отговор
    Невероятен успех за българския тенис. Напук на всички критици и черногледи ....... тези момчета показаха как се прави, като добавим и успехите на подрастващите във волейбола, май изгубеното поколение е едно друго поколение ;) харесващо мързела и диваните. Дано децата ни растат без чалга, простотия и създадат една по добра България за нашите внуци и техни деца.

    23:00 05.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Витанов

    3 2 Отговор
    Руснаците на кое място са?

    23:04 05.09.2025

  • 13 бастардо

    2 0 Отговор
    Алекс,братовчеда на Гришо,много прилича на батко си.Дано да спечели.

    23:13 05.09.2025

