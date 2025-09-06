Новини
Алекс Маркес прегази рекорда на "Каталуния" и грабна втория си пол в MotoGP

6 Септември, 2025 15:28 407 3

Предишният полпозишън на пилота на Грезини Дукати в MotoGP дойде под дъжда в Аржентина през 2023 година

Алекс Маркес прегази рекорда на "Каталуния" и грабна втория си пол в MotoGP - 1
Снимка: БГНЕС
Алекс Маркес направи на пух и прах рекорда на пистата „Каталуния“, който Брад Биндър постави във вчерашния ден и грабна своя втори полпозишън в MotoGP, печелейки квалификацията за Гран При на Каталуния. Предишният полпозишън на пилота на Грезини Дукати в MotoGP дойде под дъжда в Аржентина през 2023 година.

По-малкият от братята Маркес направи обиколка за 1:37.536 в своето второ излизане на пистата във втората фаза на квалификацията. По този начин той подобри с цели 0.605 секунди постижението, с което Биндър оглави вчерашната официална тренировка край Барселона.

Освен Маркес под 1:38 днес успяха да слязат още Фабио Куартараро и Марк Маркес, който беше много близо до падане в петия завой в опита си да победи брат си в края на квалификацията. Куартараро изостана с 0.267 от Алекс Маркес, а Марк беше с 0.409 по-бавен от своя брат.

От втората редица зад братята Маркес и Куартараро ще потеглят Франко Морбидели, Педро Акоста и Фабио Ди Джанантонио, а зад тях на третия ред ще се наредят Йоан Зарко, Ай Огура и Енеа Бастианини. Най-бавни във втората фаза на квалификацията бяха Лука Марини, Биндър и Марко Бедзеки, които ще поделят четвъртата редица на стартовата решетка.

В края на първата фаза на квалификацията Куартараро оглави класирането в историческата първа обиколка в рамките на 1:37 на пистата „Каталуния“. Французинът постигна 1:37.906 и изпревари с 0.139 своя съименник Ди Джанантонио и двамата продължиха към решителните 15 минути на битката за полпозишъна.

Първи извън тях остана Фермин Алдегер, който завърши на само 0.004 зад Ди Джанантонио и ще трябва да потегли 13-ти в спринта и състезанието на „Каталуния“. До него на петата редица ще застанат Джак Милър и Раул Фернандес, а на шестия ред ще се наредят Мигел Оливейра, Жоан Мир и световният шампион Хорхе Мартин.

Участващият с „уайлд кард“ Алейш Еспаргаро ще оглави седмата редица пред Алекс Ринс и победителят от двете състезания на „Каталуния“ пред миналата година Франческо Баная. За двукратния световен шампион това е най-задната стартова позиция от Гран При на Португалия през 2022 година, когато той дори не участва в квалификацията след падане. По-бавни от Баная днес бяха само Маверик Винялес, тестовият пилот на Априлия Лоренцо Савадори, който също участва с „уайлд кард“ този уикенд, както и Сомкиат Чантра.


