Верстапен безкомпромисен в Гран При на Италия

Макс Верстапен спечели своята трета победа за сезона във Формула 1, след като триумфира по безкомпромисен начин в Гран При на Италия на „Монца“. За него това бе първи успех от средата на май насам, когато беше над всички в другото италианско състезание – Гран При на Емилия-Романя на „Имола“.

Световният шампион практически контролираше надпреварата от старта до финала ѝ, завършвайки с аванс от 19,2 секунди пред Ландо Норис. Британецът обаче беше замесен в нова спорна ситуация в отбора на Макларън, където потърпевш беше неговият съотборник Оскар Пиастри.

Австралиецът успя да изпревари Норис при спиранията на двамата в бокса малко преди финала, благодарение на по-бавното обслужване на британеца. Впоследствие от Макларън наредиха на Пиастри да върне второто място на Норис, което не го остави особено доволен, но той се съобрази с инструкцията и завърши на трета позиция зад своя съотборник.

Гран При на Италия започна с неприятности за Нико Хюлкенберг, който бе повикан в бокса още преди формирането на стартовата решетка. На старта Ландо Норис се качи върху тревата, за да избегне удар с Макс Верстапен, но все пак атакува в първи завой. Пилотът на Ред Бул мина през зоната за сигурност, но задържа първото място. Малко по-назад Шарл Льоклер се възползва и изпревари Оскар Пиастри за третата позиция.

След първата обиколка Макс Верстапен бе принуден да върне лидерството на Ландо Норис, след като запази позицията извън трасето при старта. В битката за третото място Оскар Пиастри мина пред Шарл Льоклер в завоите „Лесмо“, но пилотът на Ферари веднага си върна позицията с атака в първи завой.

В края на третата обиколка Макс Верстапен вече бе плътно зад Ландо Норис и в началото на четвъртия тур световният шампион си върна лидерството с атака в първи завой.

В началото на 10-ата обиколка Макс Верстапен води с три секунди пред Ландо Норис, а Оскар Пиастри изостава на още 4,4 секунди зад тях.

Бортолето и Алонсо влязоха едновременно в бокса. Алонсо остана плътно зад Бортолето при линията за скорост, но бързата работа на екипа на Астън му позволи да излезе пред него.

Алонсо спря в бокса заради проблем с задното окачване и това означава край на състезанието за испанеца.

Макс Верстапен влезе в бокса в края на 37-ата обиколка и сложи твърди гуми, а Ландо Норис поведе колоната.

Имаше интересен момент между Карлос Сайнц и Оливър Беърман във втория шикан. Сайнц атакува отвън, а Беърман остана плътно на трасето, което доведе до леко завъртане и за двамата.

Хамилтън изпревари както Строл, така и Окон, минавайки покрай Хаас в първия завой в началото на 43-ата обиколка.

Отпред Верстапен е изминал вече 5 обиколки след смяната на гуми, а от Макларън все още не дават признаци, че ще спират.

Пиастри влезе в бокса в края на 45-ата обиколка за смяна на меки гуми – спирането му отне 1,9 секунди. Норис пък влезе в бокса в края на 46-ата обиколка за смяна на меки гуми – спирането му отне 5,9 секунди, заради грешка на механиците и той излезе зад съотборника си.

Пиастри получи указание да пусне Норис, заради грешката в бокса и с мотива, че ситуацията е „подобна на Унгария миналата година“ и Норис излезе на втората позиция.