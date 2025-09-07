Новини
Радослав Росенов с втора победа на Световното в Ливърпул

7 Септември, 2025 11:30 369 0

Наложи се над азербайджанец

Радослав Росенов с втора победа на Световното в Ливърпул - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Радослав Росенов преодоля втори съперник в категорията си от Световното първенство по бокс в Ливърпул, Англия, след като се наложи със съдийско решение над Махамадали Хасимзада от Азербайджан. Българският национал спечели с 4:1 гласа.

На осминафиналите на категория до 60 кг Росенов ще срещне украинеца Айдер Абдураимов. Двукратният европейски шампион за юноши, включително от София 2022, спечели трудно с 3:2 съдийски гласа срещу корееца Джан Дон-хван. На Олимпийските игри в Париж, Абдураимов бе победен от българския национал Хавиер Ибаниес на четвъртфиналите на категория до 57 кг.

В първия си двубой на Световното първенство Росенов спечели категорична победа над Довлет Муханов (Туркменистан), като това бе първата от три победи на мъжете на шампионата на планетата. В петък и Семьон Болдирев спечели първия си двубой до 85 кг, а по-късно през деня Йордан Морехон отпадна в категория 90+ кг. Днес Венелина Поптолева загуби на 51 кг жени.


