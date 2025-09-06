Новини
България излиза срещу Грузия пред близо 50 хиляди

6 Септември, 2025 17:31 432 0

Гостуването в Тбилиси е свързано с един от най-неприятните моменти в близката история на футбола ни

България излиза срещу Грузия пред близо 50 хиляди - 1
Мария Атанасова

Ръководството на родната футболна централа е уведомило грузинскaтa фeдерация, че български фенове няма да заемат места в сектора за гости на стадион „Борис Пейчадзе“, пише „Мач Телеграф“.

По наредбите на УЕФА на гостите се полагат 5 % от капацитета на съоръжението, но наши привърженици не са заявили интерес към двубоя на „лъвовете“ в Тбилиси.

Така домакините ще пуснат допълнителни билети за своите привърженици. Очаква се на трибуните да бъдат над 50 000 зрители, които да създадат адска атмосфера и така да помогнат на своите да победят в този двубой.

Гостуването в Тбилиси е свързано с един от най-неприятните моменти в близката история на футбола ни. През 2022 година, преди мача с Грузия от Лигата на нациите, в катастрофа с автобуса на тима ни пострада жестоко Тодор Неделев. Той бе приет в болницата със счупен череп и бе вкаран в медикаментоза кома.

Благодарение на бързите и адекватни действия на медиците в Тбилиси, Неделев претърпя успешна операция и след година се възстанови, и се върна във футбола. Самият мач на следващия ден пък бе прекъснат в 8-та минута с бурни аплодисменти от местните запалянковци в знак на подкрепа за Тодор Неделев.


