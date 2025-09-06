Кристиано Роналдо отново главно действащо лице за Португалия

Португалия направи ударен старт на световните си квалификации, след като разгроми Армения с 5:0 като гост. Това беше първи мач от група “F”, в която са още съставите на Ейре и Унгария.

Макар вече да е на 40 години, Кристиано Роналдо (21’, 46’) отново беше главно действащо лице, след като реализира два гола, с което вече има 140 изстрела в мрежата за националния тим в 222 мача. Общо в кариерата му пък попаденията са 942, с което се приближава до голямата си цел от 1000 гола.

На два пъти в Ереван точен беше и новият съотборник на CR7 в Ал-Насър Жоао Феликс (10’, 62’). Трети от играещите в Саудитска Арабия национали на Португалия - Жоао Кансело (33’), реализира другия гол.

Отборът на Армения не оказа никаква съпротива и трябва да се радва, че не загуби с повече, защото в първата минута на втората част разликата вече беше четири гола, а иберийците удариха и греда.

За Мондиала догодина директно се класира само победителят в групата, а вторият отива на бараж. Като шампион от Лигата на нациите обаче Португалия има гарантирано място на баражите, ако допусне грешка в квалификациите.

За отбора на Кристиано Роналдо това беше първи мач след триумфа в Лига на нациите през юни, когато иберийците надвиха Испания след дузпи. Това беше и първи двубой след трагичната загуба на Диого Жота. В негова памет преди първия съдийски сигнал беше запазена минута мълчание.

Португалците имаха шанс сравнително бързо да поведат в резултата, след като в 10-ата минута Феликс се разписа с глава след центриране на Жоао Кансело.

Не последва никаква промяна в играта и на двата тима, което скоро доведе до второ попадение за гостите. Този път точен беше Кристиано Роналдо в 21-вата минута, а подаването дойде от Нето.

Не след дълго вратарят на Армения получи трети гол в мрежата си. В 32-рата Роналдо стреля, но нямаше шанс. Секунди след това обаче Жоао Кансело намери целта за 3:0.

Кристиано все пак стигна до втория си гол, след като минута след началото на втората част вкара много красиво за 4:0.

Веднага след това португалците удариха и греда чрез Жоао Невеш.

Петият гол дойде в 62-рата и беше реализиран от Жоао Феликс, който обаче този път имаше голям късмет.

В следващия кръг Португалия ще гостува на унгарците на 9 септември, а по същото време арменците ще приемат ирландците.