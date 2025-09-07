Новини
България ще търси първи точки в тежко гостуване на Грузия

7 Септември, 2025 08:00 375 0

Грузия също стартира кампанията със загуба

България ще търси първи точки в тежко гостуване на Грузия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Националният тим на България се изправя срещу Грузия във втората си световна квалификация за Мондиал 2026. Срещата е днес от 16:00 часа в Тбилиси, а в Gong.bg ще я проследим на живо минута по минута.

„Лъвовете“ нямат време за почивка преди гостуването на грузинците, след като на 4 септември селекцията на Илиан Илиев отстъпи на Испания с 0:3 пред 40 000 зрители на Националния стадион „Васил Левски“ в столицата.

Грузия също стартира кампанията със загуба. Тимът на Вили Саньол отстъпи у дома с 2:3 от Турция.

Сега срещу себе си България ще има не по-лек противник в лицето на Грузия. Грузинците, в които личи името на звездата на европейския клубен шампион Пари Сен Жермен Хвича Кварацхелия, също загубиха първия си квалификационен двубой от Турция с 2:3 у дома. Нашите не таят особено добри спомени от последните си мачове с тима на Вили Саньол, който ни разпиля в Разград за крайното 5:2 през 2022 година в среща от Лигата на нациите. Утре Саньол няма да бъде на резервната скамейка поради наказание.

„Впечатленията са ми, че Грузия е един от проспериращите отбори. Представиха се добре на Европейското, имат силни играчи. Гледахме мача с Турция, те имаха своите шансове. Пак трябва да сме подготвени, че ще трябва отново да бягаме много. Играчите това трябва да знаят, че им предстои важен мач“, каза селекционерът ни Илиан Илиев на пресконференцията преди двубоя.

Националният ни отбор ще бъде без капитана си Кирил Десподов и за визитата в Тбилиси, след като офанзивният играч на ПАОК пропусна и домакинството на Испания заради мускулен проблем. Някои от футболистите са с болежки. Очаква се Илиан Илиев да направи промени в стартовия състав. Срещу испанците дебют за представителния тим направиха Емил Ценов и Росен Божинов.


